Pedullà: "Kayode-Brentford, 500mila euro per il prestito, la Fiorentina vuole tenere il controllo del cartellino"
Il Brentford è in pole per Kayode
A cura di Redazione Labaroviola
18 gennaio 2025 00:09
Intanto, Kayode è in uscita con il Brentford sempre in pole: operazione da 500 mila euro in prestito, il club viola vuole mantenere il controllo del cartellino, ma le condizioni andranno verificate. Lo scrive Alfredo Pedullà.
https://www.labaroviola.com/di-marzio-sondaggio-fiorentina-per-cristante-non-ce-una-vera-e-propria-trattativa-ma-e-nella-lista/285133/