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Pedullà: "Kayode-Brentford, 500mila euro per il prestito, la Fiorentina vuole tenere il controllo del cartellino"

Il Brentford è in pole per Kayode

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2025 00:09
Pedullà: "Kayode-Brentford, 500mila euro per il prestito, la Fiorentina vuole tenere il controllo del cartellino" -
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Intanto, Kayode è in uscita con il Brentford sempre in pole: operazione da 500 mila euro in prestito, il club viola vuole mantenere il controllo del cartellino, ma le condizioni andranno verificate. Lo scrive Alfredo Pedullà.

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