Kayode, MVP contro il Liverpool, scrive a Passione Fiorentina: “Grazie di cuore, sarò sempre uno di voi”

Micheal Kayode non ha dimenticato Firenze e la Fiorentina. Il terzino destro classe 2004, è stato eletto migliore in campo nella gara tra Brentford e Liverpool, terminata 3-2 in favore della squadra di casa. Dopo la partita la pagina social “Passione Fiorentina” gli ha dedicato un post per congratularsi della sua grande partita, l’ex terzino viola, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha mandato un messaggio scrivendo per ringraziare dell’omaggio: “Grazie mille di cuore, sarò sempre uno di voi”. Un’altra conferma, semmai ce ne fosse bisogno, del legame tra il terzino e la Fiorentina.