26 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Kayode, MVP contro il Liverpool, scrive a Passione Fiorentina: “Grazie di cuore, sarò sempre uno di voi”

Social

Kayode, MVP contro il Liverpool, scrive a Passione Fiorentina: “Grazie di cuore, sarò sempre uno di voi”

Redazione

26 Ottobre · 10:00

Aggiornamento: 26 Ottobre 2025 · 10:00

TAG:

BrentfordFiorentinakayode

Condividi:

di

Kayode vince il premio di migliore in campo in Brentford-Liverpool ma non si dimentica della Fiorentina: "Uno di voi"

Micheal Kayode non ha dimenticato Firenze e la Fiorentina. Il terzino destro classe 2004, è stato eletto migliore in campo nella gara tra Brentford e Liverpool, terminata 3-2 in favore della squadra di casa. Dopo la partita la pagina social “Passione Fiorentina” gli ha dedicato un post per congratularsi della sua grande partita, l’ex terzino viola, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha mandato un messaggio scrivendo per ringraziare dell’omaggio: “Grazie mille di cuore, sarò sempre uno di voi”. Un’altra conferma, semmai ce ne fosse bisogno, del legame tra il terzino e la Fiorentina.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio