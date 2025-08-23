Kayode conquista la Premier: il Brentford stende l’Aston Villa e celebra il suo nuovo idolo

L'ex Fiorentina, oggi leader della difesa delle Bees: prestazione sontuosa contro i Villans e tifosi già pazzi di lui

Il Brentford batte l’Aston Villa 1-0 e si gode il suo nuovo gioiello: Michael Kayode. Il terzino ex Fiorentina, arrivato a gennaio per 17 milioni di euro, ha messo in mostra tutto il suo repertorio: solidità difensiva, corsa instancabile e una sorprendente verve offensiva.

Nonostante non abbia partecipato direttamente al gol di Ouattara, Kayode è stato premiato con il miglior giocatore in campo, a conferma di una prestazione totale. Sempre presente nelle due fasi, il classe 2004 ha strappato applausi ai suoi tifosi..

L’atmosfera al Brentford Community Stadium parla chiaro: ogni suo tocco è stato accompagnato da un boato, e al momento della sua uscita all’84’, lo stadio si è alzato in piedi per applaudirlo. I tifosi gli hanno anche già dedicato un coro.