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Notizie Aston Villa Fiorentina

Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico

09 aprile 2026 23:34

Emery esalta Italiano: "Maestro delle gare da dentro o fuori, ricordo le finali con la Fiorentina"

08 aprile 2026 23:28

Nazione: “Nedeljkovic saltato? Il Lipsia ha tergiversato al momento dell’interruzione del prestito”

03 febbraio 2026 10:07

Kayode conquista la Premier: il Brentford stende l’Aston Villa e celebra il suo nuovo idolo

23 agosto 2025 22:38

Dall'Inghilterra, Il Manchester United su Watkins dell'Aston Villa. Si defila la pista Kean?

01 luglio 2025 16:40

Champions League, Emery furioso dopo il gol vittoria annullato al 94mo contro la Juve

28 novembre 2024 00:04

TMW rivela: "Le offerte per Kayode erano di Brentford e Aston Villa, mai aperto alla cessione"

13 settembre 2024 14:33

Nazione: "La Fiorentina ha rifiutato un'offerta da 20 milioni per Kayode dall'Aston Villa"

29 giugno 2024 09:12

Pedullà: "Ikoné, in dirittura il trasferimento in Qatar. Kayode-Aston Villa trattativa lunga"

26 giugno 2024 01:07

Pedullà: "L'Aston Villa offre 15 milioni per Kayode. La Fiorentina ne vuole almeno 22. Trattativa aperta"

24 giugno 2024 13:31

Affare Douglas Luiz, il lupo perde il pelo..l'Aston Villa regala alla Juve 36 milioni di plusvalenze

24 giugno 2024 00:11

Corriere fiorentino scrive: "Zaniolo e il suo entourage stanno lavorando per andare alla Fiorentina"

27 maggio 2024 09:57

Zaniolo si è fatto male ancora, salterà l'europeo con l'Italia. L'esito degli esami non ha lasciato dubbi

14 maggio 2024 20:31

Cm.com: "Contatti tra la Fiorentina e Zaniolo, possibile operazione in prestito con obbligo di riscatto"

12 maggio 2024 13:38

Euro Club Index: "La Fiorentina ha il 35,5% di possibilità di vincere la Conference League, Olympiacos favorita"

06 maggio 2024 21:00

L'Aston Villa molla Zaniolo, ritorno in Turchia scontato, occasione per la Fiorentina?

03 maggio 2024 22:21

Il gol di Sottil è il migliore tra le due semifinali di Conference League, in tutto ci sono state 11 reti

03 maggio 2024 16:25

L'Olympiakos fa il colpo in casa dell'Aston Villa e si porta ad un passo dalla Finale

03 maggio 2024 12:21

McGinn senza paura: "Siamo i più forti della Conference e non ci nascondiamo, faremo di tutto"

28 aprile 2024 18:34

Zaniolo fa subire un gol all'Aston Villa sulla punizione di Foden, i tifosi infuriati: "Tornatene in Italia!"

04 aprile 2024 14:33

Dalla Spagna sicuri, Atletico Madrid offre 18 milioni al Galatasaray per Zaniolo, la Fiorentina ha concorrenza

29 marzo 2024 17:18

La Fiorentina può accontentare Zaniolo: il suo ingaggio da 2,75 milioni rientra nei parametri della rosa

28 marzo 2024 17:31

Corriere dello Sport: “Zaniolo vuole tornare in Italia, c’è la Fiorentina, concorrenza Milan. Ostacolo ingaggio”

26 marzo 2024 08:08

Fiorentina: L'Aston Villa è il pericolo numero uno, la squadra da evitare in tutti i modi

15 marzo 2024 11:17

Gazzetta dello Sport scrive: "Zaniolo vuole tornare in Serie A, la Fiorentina potrebbe farsi avanti"

19 febbraio 2024 15:39

Il Napoli si dimentica di Barak? De Laurentiis prende Dendoncker in prestito con riscatto a 10 milioni

23 gennaio 2024 19:09

Pedullà: "Non escludo che la Fiorentina possa fare una chiamata per Zaniolo, sempre stato un pallino"

18 gennaio 2024 16:28

Bucciantini promuove Ngonge: "Fiorentina non ha uno così. Se non viene va all'Aston Villa seconda in Premier"

04 gennaio 2024 18:57

TMW, Intesa Verona-Aston Villa per Ngonge. L'attaccante preferisce rimanere in Italia

02 gennaio 2024 19:28

TMW, Ngonge piace alla Fiorentina ma l'Aston Villa è in pressing. Costa 10-15 milioni

28 dicembre 2023 18:20

Gazzetta, tutti vogliono Nico. Liverpool, Chelsea e United su di lui, ma Commisso non vuole venderlo

23 ottobre 2023 13:01

L'Italia rimanda a casa Tonali e Zaniolo dopo lo scandalo calcio scommesse. Indagati dalla Procura di Torino

12 ottobre 2023 20:18

Ag. Zaniolo: "Quest'estate una squadra italiana ha fatto un'offerta ma non è stata ritenuta all'altezza"

12 ottobre 2023 14:48

Agente Zaniolo: "Premier League era il suo sogno. Italia? Ci ha provato solo il Milan di Maldini"

21 agosto 2023 18:40

Fiorentina è testa di serie ai playoff Conference: Basilea fuori ai preliminari. Evitate Aston Villa ed Eintracht

03 agosto 2023 17:56

Richards: "Passai dal guadagnare da 100 a 25 mila sterline a settimana. Capite perché faccio l'opinionista?"

11 aprile 2023 21:06

Ds Nizza: "Non siamo un trampolino di lancio di calciatori per squadre come la Fiorentina"

02 maggio 2020 23:23

I messicani del Leon in pole per Borini: la Fiorentina continua a seguirlo

27 aprile 2020 18:13

(VIDEO): follia a Birmingham, un tifoso entra in campo e tira un pugno ad un giocatore

11 marzo 2019 10:34

Fava: "Veretout decisivo come Nainggolan, quando è in fiducia spacca le partite. Farebbe al caso dell'Inter"

14 dicembre 2017 17:14

Veretout-Sanchez: Corvino ricostruisce a Firenze la coppia della retrocessione Aston Villa dopo 28 anni di Premier League

21 luglio 2017 16:14

Colpo a sorpresa della Fiorentina, preso Jordan Veretout centrocampista classe 93 quest'anno all'Aston Villa

19 luglio 2017 19:01

CHE FINE HA FATTO MICAH RICHARDS?

05 giugno 2017 21:44

Non solo Cina: 45 milioni da West Ham e Aston Villa per Kalinic

27 dicembre 2016 13:08

"Ho rifiutato la Juventus perché non voglio fare la riserva a Buffon per tre anni"

13 luglio 2016 14:58

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