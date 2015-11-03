Notizie Aston Villa Fiorentina

Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico
09 aprile 2026 23:34
Emery esalta Italiano: "Maestro delle gare da dentro o fuori, ricordo le finali con la Fiorentina"
08 aprile 2026 23:28
Nazione: “Nedeljkovic saltato? Il Lipsia ha tergiversato al momento dell’interruzione del prestito”
03 febbraio 2026 10:07
Kayode conquista la Premier: il Brentford stende l’Aston Villa e celebra il suo nuovo idolo
23 agosto 2025 22:38
Dall'Inghilterra, Il Manchester United su Watkins dell'Aston Villa. Si defila la pista Kean?
01 luglio 2025 16:40
Champions League, Emery furioso dopo il gol vittoria annullato al 94mo contro la Juve
28 novembre 2024 00:04
TMW rivela: "Le offerte per Kayode erano di Brentford e Aston Villa, mai aperto alla cessione"
13 settembre 2024 14:33
Nazione: "La Fiorentina ha rifiutato un'offerta da 20 milioni per Kayode dall'Aston Villa"
29 giugno 2024 09:12
Pedullà: "Ikoné, in dirittura il trasferimento in Qatar. Kayode-Aston Villa trattativa lunga"
26 giugno 2024 01:07
Pedullà: "L'Aston Villa offre 15 milioni per Kayode. La Fiorentina ne vuole almeno 22. Trattativa aperta"
24 giugno 2024 13:31
Affare Douglas Luiz, il lupo perde il pelo..l'Aston Villa regala alla Juve 36 milioni di plusvalenze
24 giugno 2024 00:11
Corriere fiorentino scrive: "Zaniolo e il suo entourage stanno lavorando per andare alla Fiorentina"
27 maggio 2024 09:57
Zaniolo si è fatto male ancora, salterà l'europeo con l'Italia. L'esito degli esami non ha lasciato dubbi
14 maggio 2024 20:31
Cm.com: "Contatti tra la Fiorentina e Zaniolo, possibile operazione in prestito con obbligo di riscatto"
12 maggio 2024 13:38
Euro Club Index: "La Fiorentina ha il 35,5% di possibilità di vincere la Conference League, Olympiacos favorita"
06 maggio 2024 21:00
L'Aston Villa molla Zaniolo, ritorno in Turchia scontato, occasione per la Fiorentina?
03 maggio 2024 22:21
Il gol di Sottil è il migliore tra le due semifinali di Conference League, in tutto ci sono state 11 reti
03 maggio 2024 16:25
L'Olympiakos fa il colpo in casa dell'Aston Villa e si porta ad un passo dalla Finale
03 maggio 2024 12:21
McGinn senza paura: "Siamo i più forti della Conference e non ci nascondiamo, faremo di tutto"
28 aprile 2024 18:34
Zaniolo fa subire un gol all'Aston Villa sulla punizione di Foden, i tifosi infuriati: "Tornatene in Italia!"
04 aprile 2024 14:33
Dalla Spagna sicuri, Atletico Madrid offre 18 milioni al Galatasaray per Zaniolo, la Fiorentina ha concorrenza
29 marzo 2024 17:18
La Fiorentina può accontentare Zaniolo: il suo ingaggio da 2,75 milioni rientra nei parametri della rosa
28 marzo 2024 17:31
Corriere dello Sport: “Zaniolo vuole tornare in Italia, c’è la Fiorentina, concorrenza Milan. Ostacolo ingaggio”
26 marzo 2024 08:08
Fiorentina: L'Aston Villa è il pericolo numero uno, la squadra da evitare in tutti i modi
15 marzo 2024 11:17
Gazzetta dello Sport scrive: "Zaniolo vuole tornare in Serie A, la Fiorentina potrebbe farsi avanti"
19 febbraio 2024 15:39
Il Napoli si dimentica di Barak? De Laurentiis prende Dendoncker in prestito con riscatto a 10 milioni
23 gennaio 2024 19:09
Pedullà: "Non escludo che la Fiorentina possa fare una chiamata per Zaniolo, sempre stato un pallino"
18 gennaio 2024 16:28
Bucciantini promuove Ngonge: "Fiorentina non ha uno così. Se non viene va all'Aston Villa seconda in Premier"
04 gennaio 2024 18:57
TMW, Intesa Verona-Aston Villa per Ngonge. L'attaccante preferisce rimanere in Italia
02 gennaio 2024 19:28
TMW, Ngonge piace alla Fiorentina ma l'Aston Villa è in pressing. Costa 10-15 milioni
28 dicembre 2023 18:20
Gazzetta, tutti vogliono Nico. Liverpool, Chelsea e United su di lui, ma Commisso non vuole venderlo
23 ottobre 2023 13:01
L'Italia rimanda a casa Tonali e Zaniolo dopo lo scandalo calcio scommesse. Indagati dalla Procura di Torino
12 ottobre 2023 20:18
Ag. Zaniolo: "Quest'estate una squadra italiana ha fatto un'offerta ma non è stata ritenuta all'altezza"
12 ottobre 2023 14:48
Agente Zaniolo: "Premier League era il suo sogno. Italia? Ci ha provato solo il Milan di Maldini"
21 agosto 2023 18:40
Fiorentina è testa di serie ai playoff Conference: Basilea fuori ai preliminari. Evitate Aston Villa ed Eintracht
03 agosto 2023 17:56
Richards: "Passai dal guadagnare da 100 a 25 mila sterline a settimana. Capite perché faccio l'opinionista?"
11 aprile 2023 21:06
Ds Nizza: "Non siamo un trampolino di lancio di calciatori per squadre come la Fiorentina"
02 maggio 2020 23:23
I messicani del Leon in pole per Borini: la Fiorentina continua a seguirlo
27 aprile 2020 18:13
(VIDEO): follia a Birmingham, un tifoso entra in campo e tira un pugno ad un giocatore
11 marzo 2019 10:34
Fava: "Veretout decisivo come Nainggolan, quando è in fiducia spacca le partite. Farebbe al caso dell'Inter"
14 dicembre 2017 17:14
Veretout-Sanchez: Corvino ricostruisce a Firenze la coppia della retrocessione Aston Villa dopo 28 anni di Premier League
21 luglio 2017 16:14
Colpo a sorpresa della Fiorentina, preso Jordan Veretout centrocampista classe 93 quest'anno all'Aston Villa
19 luglio 2017 19:01
CHE FINE HA FATTO MICAH RICHARDS?
05 giugno 2017 21:44
Non solo Cina: 45 milioni da West Ham e Aston Villa per Kalinic
27 dicembre 2016 13:08
"Ho rifiutato la Juventus perché non voglio fare la riserva a Buffon per tre anni"
13 luglio 2016 14:58
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