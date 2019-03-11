(VIDEO): follia a Birmingham, un tifoso entra in campo e tira un pugno ad un giocatore

Follia pura nel derby di Birmingham tra Aston Villa è Birmingham. Un tifoso è entrato in campo ed ha colpito al volto un giocatore dei “Villains”. La gara terminerà poi 0-1.CLICCA QUI PER IL VIDEO

A cura di Redazione Labaroviola 11 marzo 2019 10:34

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