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(VIDEO): follia a Birmingham, un tifoso entra in campo e tira un pugno ad un giocatore

Follia pura nel derby di Birmingham tra Aston Villa è Birmingham. Un tifoso è entrato in campo ed ha colpito al volto un giocatore dei “Villains”. La gara terminerà poi 0-1.CLICCA QUI PER IL VIDEO

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2019 10:34
(VIDEO): follia a Birmingham, un tifoso entra in campo e tira un pugno ad un giocatore -
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Follia pura nel derby di Birmingham tra Aston Villa è Birmingham. Un tifoso è entrato in campo ed ha colpito al volto un giocatore dei “Villains”. La gara terminerà poi 0-1.

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