La Fiorentina può accontentare Zaniolo: il suo ingaggio da 2,75 milioni rientra nei parametri della rosa

La priorità di Nicolò Zaniolo è quella di far ritorno in Italia, dopo la parentesi non troppo positiva in Premier League con l’Aston Villa. Soltanto 20 presenze nella massima serie inglese, quasi sempre subentrato a partita in corso, collezionando soltanto 2 gol. La Gazzetta dello Sport segnala che questi numeri fanno decadere l’obbligo di riscatto pattuito con il club proprietario del cartellino, ovvero il Galatasaray, al quale è legato fino al 2027. Zaniolo tornerà ad Istanbul in estate, tappa presso la quale il giocatore farà la sua scelta in merito al suo futuro. In Italia, intanto, c’è un club interessato ad accontentarlo, la Fiorentina, che ha già chiesto informazioni e pensa ad un’offerta formale da presentare in Turchia: 25 milioni è il prezzo del cartellino, ma la Viola potrebbe valutare il prestito con diritto od obbligo condizionato, come riporta il quotidiano sportivo. L’ingaggio del giocatore dovrebbe essere in linea con i parametri aziendali della Fiorentina: Zaniolo percepisce uno stipendio da 2,75 milioni di euro netti a stagione, Milenkovic e Nico Gonzalez, invece, 3 milioni.

ZANIOLO E LA FIORENTINA: UN MATRIMONIO CHE SI POTREBBE COMPIERE IN ESTATE, È LA GIUSTA PIAZZA PER LUI