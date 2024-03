Zaniolo e la Fiorentina: un matrimonio che si potrebbe compiere in estate, è la giusta piazza per lui

Zaniolo è un nome che, in orbita viola, sta rimbalzando spesso in questi giorni ed anche oggi Il Corriere dello Sport lo tratta. Zaniolo lasciò Firenze quando era un ragazzino e, qualora tornasse, ritroverebbe un ambiente nuovo con un centro sportivo all’avanguardia e un volto nuovo del Franchi. Il calciatore ha ormai dichiarato di voler tornare in Italia dopo le esperienze in Turchia ed in Inghilterra poco fortunate, Firenze potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi, infatti lo attrae e non poco.