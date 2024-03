Corriere dello Sport: “Zaniolo vuole tornare in Italia, c’è la Fiorentina, concorrenza Milan. Ostacolo ingaggio”

Nicolò Zaniolo è uno dei nomi più intriganti del prossimo calciomercato. A giugno probabilmente tornerà al Galatasaray, troppe poche apparizioni per pensare che Unay Emery spenda 27 milioni per riscattarlo. E allora il quotidiano parla di due squadre più plausibili per lui. Il Milan, che rafforzerebbe un reparto offensivo già pieno di talento. Poi ci sono le piste Napoli e Juventus, che però non sembrano essere interessate. E qui spunta la Fiorentina, dove la dirigenza è diversa di quella che lo rifiutò da ragazzino. Anche se i 4 milioni di stipendio sono un bel monte da scalare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

