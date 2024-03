Semplici su Nzola: “Non mi do una spiegazione. Per caratteristiche fa fatica nel gioco della Fiorentina”

Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Come si affronta una situazione così da allenatore? Voglio rinnovare le condoglianze alla famiglia ed alla Fiorentina. Non sarà semplice affrontare questo momento ed è difficile capire lo stato d’animo della squadra e dell’allenatore. Barone rappresentava la Fiorentina in ogni situazione, era onnipresente. Questa è una perdita grave sotto tutti i punti di vista. Credo che la squadra sia sempre stata compatta. Di certo un avvenimento del genere può creare ancora di più unione di intenti per arrivare a degli obiettivi anche per dedicarli ad una persona come Barone. Stanno passando un po’ di giorni ma mi auguro che la Fiorentina riesca a partire nel migliore dei modi.

Beltran? Intanto bisogna dire che veniva dall’altra parte del mondo ed anche per i più forti c’è bisogno di un periodo di adattamento. Adattarsi al nuovo calcio e c’è stato anche il bisogno di conoscere le idee dell’allenatore e del calcio italiano. Penso che in questo momento si sia ritagliato il giusto spazio in questo ruolo che gli permetterà di crescere ed affermarsi.

Continua il problema centravanti? Penso che Belotti per caratteristiche sia l’attaccante giusto, attaccante d’area. Viene da due anni in cui ha giocato poco ma credo si possa riproporre e possa tornare ad essere quel finalizzatore che abbiamo visto al Torino.

Nzola? Non mi do una spiegazione, a dire la verità. Ha caratteristiche particolari, che sicuramente l’allenatore conosceva, ed è un giocatore che a differenza di Belotti ha bisogno di spazio alle spalle e profondità. In un gioco come la Fiorentina per lui trovare i giusti spazi per gol e situazioni pericolose diventa più difficile. Ci vuole il lavoro di tutti perchè è un ragazzo che deve migliorare e mi dispiace non stia rendendo secondo le aspettative.”

LA JUVENTUS METTE NEL MIRINO AMRABAT. ECCO LE DUE SOLUZIONI PER CONVINCERE LA FIORENTINA