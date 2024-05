Cm.com: “Contatti tra la Fiorentina e Zaniolo, possibile operazione in prestito con obbligo di riscatto”

39 presenze, appena 3 gol e poco più di 1300 minuti in campo in tutte le competizioni. I numeri della prima stagione di Zaniolo in Premier League con l’Aston Villa non sono certamente di quelli che resteranno nella storia del club inglese. Nicolò sta facendo troppa fatica ad imporsi tra qualche panchina di troppo e un rendimento non sempre all’altezza della situazione. Ora la concentrazione del ragazzo è già rivolta al prossimo Europeo poi sarà di nuovo calciomercato alla ricerca di una nuova sistemazione. Il cartellino di Zaniolo è di proprietà del Galatasaray, che l’estate scorsa lo ha ceduto all’Aston Villa in prestito per 3,5 milioni con obbligo di riscatto a 27 vincolato all’80% dei minuti giocati in stagione.

Una condizione che non si è verificata quindi l’attaccante ligure tornerà in Turchia ma sarà solo di passaggio perché la sua priorità è quella di giocare in Italia. Il suo entourage sta già lavorando a un paio di possibili soluzioni da diverse settimane. Nei sogni di Nicolò c’è un top club di Serie A per ritrovare fiducia, minuti e un ruolo da protagonista anche in Europa.

Difficilmente sarà la Juventus nonostante il forte gradimento di Giuntoli: oggi la Vecchia Signora ha idee diverse sul mercato. La squadra che ha mostrato un interesse concreto per Zaniolo é la Fiorentina, ci sono stati dei contatti che possono portare all’apertura di una trattativa. Il club viola vorrebbe acquistare il classe 1999 in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a determinati obiettivi. Il Galatasaray, forte di un contratto in scadenza nel 2027, vorrebbe monetizzare il più possibile fin da subito ma non esclude la possibilità di ammortizzare i costi a bilancio. L’ingaggio, seppur al limite, rientra nei parametri della rosa:

Zaniolo percepisce uno stipendio di 2,75 milioni netti a stagione, in linea con gli standard di Milenkovic e Nico Gonzalez, i più pagati della Fiorentina a quota 3 milioni. Commisso sa che ha un vantaggio rispetto al Napoli di Manna essendosi mosso in anticipo e ora deve decidere se passare alla fase operativa. La tentazione di rilanciare Zaniolo é forte, la Viola riflette su un possibile grande colpo sul mercato. Lo scrive Calciomercato.com

