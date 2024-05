Mental coach Jovetic: “Ha lavorato sull’aspetto mentale. Gli anni a Firenze per lui sono stati unici”

Stefano Tirelli, docente universitario alla cattolica di Milano ed ex mental coach dell’Inghilterra di Fabio Capello e adesso di Jovetic, ha parlato a La Repubblica (Fi) proprio del montenegrino ex viola: “In lui ho trovato un ragazzo determinato, serio e metodico. L’ho seguito anche a Berlino e ad Atene e ora siamo amici. Stevan è uno degli atleti più forti con cui abbia mai lavorato. Pensa al lavoro e alla famiglia. Quest’anno ha già segnato sette gol e quattro assist, risultando decisivo in Conference. Ha una media personale alta e all’Olympiacos si trova bene”.

Sulla finale contro la Fiorentina: “Ne abbiamo parlato. Ha lavorato molto sotto il profilo mentale: è allenato a gestire le emozioni. Detto ciò, abbiamo parlato diverse volte della sua esperienza a Firenze. Quegli anni per lui sono stati unici, gli hanno lasciato tantissimi ricordi. Adesso vive la finale di Atene pensando a dare il massimo in campo e poi, soltanto a fine partita, realizzerà tutto il resto. Porta con se un ricordo speciale di Firenze, della Fiorentina e dei suoi tifosi”.

Sul clima allo stadio Karaiskakis: “In Grecia gli stadi sono molto coinvolgenti. L’altra sera tutti i sostenitori dell’Olympiacos hanno applaudito quelli dell’Aston Villa che, nonostante la sconfitta, continuavano a incitare i propri giocatori. Mi ha ricordato il primo impatto avuto con la Premier”.

