Fiorentina: L'Aston Villa è il pericolo numero uno, la squadra da evitare in tutti i modi

Un'urna in cui ci sono tanti pericoli per i viola, ma la voglia di stupire e di sognare ancora non finirà.

Dal sorteggio di oggi pomeriggio uscirà l'avversaria dei viola di Italiano ai quarti di finale di Conference League, competizione che da quando è nata ha parlato italiano prima col successo della Roma a Tirana e poi con la sconfitta di Praga della Fiorentina. Come riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, i pericoli per i viola soprattutto arrivano da Birmingham, in particolar modo dall'Aston Villa allenata da uno degli allenatori più vincenti dell'ultimo periodo in campo europeo, Unai Emery, lo stesso che eliminò i ragazzi di Montella nell'Europa League del 2013-14 alla guida del Siviglia poi vincitore del trofeo. La squadra inglese è la più forte sulla carta, attualmente quinta in Premier ed in lotta per la Champions, possiede individualità di grande spicco come il portiere dell'Argentina campione del mondo Emiliano Martinez, il bomber Watkins, il centrocampista belga Tielemans, oltre a Zaniolo che però gioca con il contagocce. Una formazione attrezzata per vincere la competizione senza dubbio che al ritorno ha strapazzato l'Ajax. Le altre più pericolose potrebbero essere i francesi del Lilla, i greci dell'Olympiacos ed i turchi del Fenerbahce. Sarà un sorteggio di fuoco, quindi, in cui scopriremo l'avversaria della truppa viola.

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