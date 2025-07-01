Dall'Inghilterra, Il Manchester United su Watkins dell'Aston Villa. Si defila la pista Kean?

Il Manchester United è uno dei big club europei che sta attenzionando la situazione legata all'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ma dall'Inghilterra rilanciano che il primo obiettivo dei Reds per l'attacco è Ollie Watkins dell'Aston Villa

Se in un primo momento il Manchester United sembrava proiettato a puntare su Ollie Watkins solo in caso di partenza di Rasmus Hojlund - visti i frequenti rumor che lo hanno accostato all'Inter -, nelle ultime ore ha preso sempre più piede la volontà da parte dei Red Devils di fiondarsi sul centravanti inglese dell'Aston Villa indipendentemente da tutto.

Diciassette gol e 14 assist in 54 partite della scorsa stagione sono numeri invidiabili, sicuramente per un parco attaccanti da numeri scarni come quello del Manchester United. Tra Zirkzee e Hojlund infatti Ruben Amorim si è ritrovato in difficoltà lungo la stagione e adesso vorrebbe un bomber capace tuttavia di legare il gioco e non di attendere solamente palla in area.

L'indiscrezione lanciata da Sky Sports UK rivela che Ollie Watkins è un serio candidato per l'attacco del Manchester United: il club sta esplorando le condizioni di un possibile trasferimento con l'entourage del giocatore. Per ora non è stato rilevato nessun contatto tra le società di Premier League, ma il contratto della punta inglese di 29 anni scade nel 2028 con i Villans. Si tratta di un profilo con enorme esperienza nel massimo campionato inglese e vanta anche 18 presenze con la Nazionale inglese e 5 gol. Lo riporta TMW.