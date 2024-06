L’Aston Villa avrebbe fatto un’offerta di circa 20 milioni alla Fiorentina per Kayode, che il club viola avrebbe già rispedito al mittente. Il terzino classe 2004 al 99% non si muoverà da Firenze, spiraglio lasciato aperto solo di fronte a un’offerta da far girare la testa. Lo scrive La Nazione.

