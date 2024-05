Il gol di Sottil è il migliore tra le due semifinali di Conference League, in tutto ci sono state 11 reti

Ieri sera, Riccardo Sottil ha sbloccato il match di andata delle semifinali di Conference League dopo soli 4 minuti. L’esterno viola ha segnato un bellissimo gol con il destro a giro; poi nel secondo tempo è stato sostituito per un infortunio alla clavicola che lo terrà fermo per un mese. La rete di Sottil è stata votata sui canali social della UEFA come la migliore delle due semifinali di andata di Conference League; i gol totali delle due partite sono stati 11, dato che a Firenze la Fiorentina ha battuto il Club Brugge per 3-2 e a Birmingham l’Aston Villa ha perso contro l’Olympiacos con il punteggio di 2-4.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina)

COMMISSO TORNA IN AMERICA SETTIMANA PROSSIMA