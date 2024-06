Affare Douglas Luiz, il lupo perde il pelo..l’Aston Villa regala alla Juve 36 milioni di plusvalenze

Una nuova polemica nata sui social con la Juventus nel mirino: di mezzo ci sono Exor e l’ultimo colpo di mercato della Vecchia Signora. La sessione estiva di calciomercato non ha ancora aperto i battenti, ma la Juventus è già pronta a battere un colpo. Nelle scorse ore, infatti, è stata definita la trattativa per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe ’98 prossimo ad approdare in bianconero dagli inglesi dell’Aston Villa. Una operazione di mercato importante quella condotta dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, pronto a regalare un importante innesto per la zona nevralgica del campo a Thiago Motta. Ma proprio l’operazione di mercato con l’Aston Villa nelle ultime ore è stato lo spunto per una nuova polemica legata alla Juventus e in particolar modo a Exor, holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia italiana Agnelli e proprietaria proprio del club bianconero. Nel Partners Council di Exor, infatti, figurano diversi professionisti tra cui anche Nassef Sawiris, uomo d’affari egiziano che in Exor ricopre il ruolo di presidente esecutivo. Ma Sawiris è anche il presidente dell’Aston Villa come segnalato via social dal noto giornalista Maurizio Pistocchi. Il Partners Council di Exor è formato da diversi grandi manager e fornisce un rapporto di consulenza esterna alla holding della famiglia Agnelli. E tra i consulenti esterni figura, appunto, anche Nassef Sawiris, presidente dell’Aston Villa. E tra i consulenti, oltre a Nassef Sawiris, figura chiaramente anche John Elkann, il quale ricopre l’incarico di amministratore delegato. (fonte calciomercato.it). Che ci possa essere un piccolo conflitto d’interessi?

Calcio e Finanza fa i conti dell’operazione Douglas Luiz (60 milioni complessivi). Iling-Junior (20 milioni) e Barrenechea (18 milioni di euro) + 22 milioni cash.

Se le valutazioni di Iling e di Barrenechea fossero confermate, ricordando che si tratta in definitiva di due semi esordienti, la Juve farebbe registrare due maxi plusvalenze: 19,4 milioni per l’inglese e 16,7 milioni per l’argentino (totale 36,1 milioni di euro sul bilancio 2023/24). Sul bilancio 2024/25 peserà invece il costo del brasiliano: il cui costo per la Juventus, a cifre confermate, sarebbe pari a 21,25 milioni di euro circa.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio? Chi può dirlo, di sicuro quel che suona strano è come una società già pesantemente esposta a bilancio, recentemente sanzionata da Uefa e Lega Calcio per plusvalenze fittizie ed appesa al rispetto dei requisiti contabili per non incorrere in ulteriori sanzioni, neanche a fine Giugno abbia già effettuato acquisti per 50 milioni. E non è finita qui, radio mercato ha anticipato interesse per altri calciatori dal valore tecnico ed economico importante.

💣A quanto pare, a meno che non si tratti di un caso di omonimia, il proprietario dell’#AstonVilla, l’egiziano Nassef #Sawiris , è ancora tra i membri del consiglio di patners di #Exor NV, azionista di maggioranza di #juventusfc 💣 pic.twitter.com/eFBGaDtEih — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 22, 2024

