L’ordine di Commisso agli uomini mercato della Fiorentina: abbassare il monte ingaggi, era di 62 milioni lordi

Nell’ultima stagione il monte ingaggi della Fiorentina è stato di 32 milioni di euro netti, 64 milioni lordi. Un dato che deve essere abbassato per Rocco Commisso che lo ha fatto presente ai suoi uomini mercato Goretti e Pradè. I due dirigenti dovranno cercare di abbassare il monte ingaggi in questa sessione di mercato in cui ci saranno tanti tagli tra mancati riscatti, svincoli e cessioni. Già gli addi ormai certi di Duncan, Bonaventura, la questione Castrovilli da risolvere (il pugliese guadagna 1,6 netti a stagione), poi ci sono le possibili cessione di Ikonè, Nzola e Kouamè. Tutti giocatori con ingaggi pesanti. Una Fiorentina che dovrà essere rivoluzionata in tanti reparti. L’Atalanta ad esempio, ha una squadra più forte rispetto alla Fiorentina ma ha un monte ingaggi più basso, dipende dalla bontà degli acquisti e dell’intelligenza delle tue operazioni di mercato. Il lavoro da fare è tanto. E Palladino aspetta una squadra altamente competitiva.

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU MUSSO