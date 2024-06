Cm.com: “La Fiorentina ha già l’intesa verbale con gli agenti di Zaniolo. Atalanta in pressing”

Fiorentina e Atalanta continuano a duellare per Nicolò Zaniolo, la cui volontà è quella di tornare in Italia dopo l’esperienza in Premier League all’Aston Villa. Secondo Calciomercato.com, la Dea è in continuo pressing sull’ex Roma e ci sono già stati i contatti con i suoi agenti e con il club proprietario del suo cartellino, ovvero il Galatasaray. L’Atalanta aveva proposto la formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, ma il club turco è inamovibile sull’obbligo o acquisto a titolo definitivo a 20 milioni di euro. Per il momento l’Atalanta è in vantaggio su di lui, ma subito dopo c’è la Fiorentina, che non ha ancora presentato un’offerta. I viola – riporta la redazione di Cm.com – hanno un vantaggio: hanno già trovato l’intesa con gli agenti di Zaniolo. Seguiranno una serie di riunioni interne per valutare un’eventuale offerta.

CORSPORT, LA FIORENTINA CONTINUA A SEGUIRE VALENTINI. FITTA CONCORRENZA: CI SONO INTER E LAZIO