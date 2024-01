Pedullà: “Non escludo che la Fiorentina possa fare una chiamata per Zaniolo, sempre stato un pallino”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole su Zaniolo:

“Non escludo che la Fiorentina possa fare un tentativo per Zaniolo, è sempre stato un pallino. Sarebbe per lui un’altra triangolazione Roma, Galatasaray, Aston Villa. Lui non riesce a stare 5 mesi in un club che va in un’altra parte. Non so quanto sia pronto adesso, sicuramente c’è un talento importante, un classe 99, è ancora giovane ma gli anni passano per tutti. Non la escludo anche perchè nel mercato a gennaio fai sempre un passo a ritroso su obiettivi che tu hai cercato di centrare”