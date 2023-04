Richards: “Passai dal guadagnare da 100 a 25 mila sterline a settimana. Capite perché faccio l’opinionista?”

Micah Richards racconta alcuni aneddoti della sua carriera relativi ai contratti. Il terzino destro inglese, arrivò alla Fiorentina in prestito nella stagione 2014/2015 e nel 2019 ha detto addio al calcio a soli 30 anni:

“A 17 anni prendevo 5 mila sterline a settimana al City. Me ne offrirono 10 mila, ma ero già nel giro della nazionale e me ero in crescita. Finirono per darmi 50 mila sterline a settimana! Volevano fregarmi 40 mila sterline a settimana!”

“A un certo punto il City mi offre 100 mila sterline a settimana per 5 anni e mezzo. Rifiuto, perché ero il secondo di Zabaleta. Finisco all’Aston Villa è quello stesso anno retrocediamo, quindi il mio stipendio è dimezzato. Cioè sono passato da 100 mila a 25 mila a settimana in Championship. Capite perché adesso accetto ogni ca**o di lavoro come opinionista? È stata la peggior scelta della mia vita”.

