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Notizie Richards Fiorentina

Richards: “Con la Fiorentina ci giochiamo tanto, non sarà una partita e qualificazione semplice”

15 aprile 2026 16:07

Richards scherza sul risultato: “Abbiamo fatto solo tre gol, ma potevamo segnarne molti di più”

10 aprile 2026 00:27

Richards: "A Firenze facevo l'autista di Salah. L'aspettavo ore perché era un re, si faceva fare lunghi massaggi"

13 dicembre 2023 13:30

Richards: "Alla Fiorentina senza sapere l'italiano, chiesi a Balotelli, a Montella dissi "Testa di Ca***"

07 settembre 2023 15:25

Richard: "Con la Fiorentina San Siro abbiamo vinto contro l'Inter, gol di Salah, sono stato eccezionale"

16 maggio 2023 22:14

Figuraccia per Richards, sbaglia per tutta l'intervista il nome di Tomori e poi gli ride in faccia

22 aprile 2023 20:07

Richards: "Passai dal guadagnare da 100 a 25 mila sterline a settimana. Capite perché faccio l'opinionista?"

11 aprile 2023 21:06

Richards: "Salah alla Fiorentina era devastante, non poteva girare per Firenze perchè era un dio"

12 febbraio 2021 16:31

Richards su Salah: "Già alla Fiorentina dribblava gli avversari da farli sembrare degli stupidi"

24 maggio 2020 18:14

Richards: "A Firenze ho incontrato le persone migliori della mia vita, zero razzismo con me"

11 novembre 2019 19:48

CHE FINE HA FATTO MICAH RICHARDS?

05 giugno 2017 21:44

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