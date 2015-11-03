Notizie Richards Fiorentina

Richards: “Con la Fiorentina ci giochiamo tanto, non sarà una partita e qualificazione semplice”
15 aprile 2026 16:07
Richards scherza sul risultato: “Abbiamo fatto solo tre gol, ma potevamo segnarne molti di più”
10 aprile 2026 00:27
Richards: "A Firenze facevo l'autista di Salah. L'aspettavo ore perché era un re, si faceva fare lunghi massaggi"
13 dicembre 2023 13:30
Richards: "Alla Fiorentina senza sapere l'italiano, chiesi a Balotelli, a Montella dissi "Testa di Ca***"
07 settembre 2023 15:25
Richard: "Con la Fiorentina San Siro abbiamo vinto contro l'Inter, gol di Salah, sono stato eccezionale"
16 maggio 2023 22:14
Figuraccia per Richards, sbaglia per tutta l'intervista il nome di Tomori e poi gli ride in faccia
22 aprile 2023 20:07
Richards: "Passai dal guadagnare da 100 a 25 mila sterline a settimana. Capite perché faccio l'opinionista?"
11 aprile 2023 21:06
Richards: "Salah alla Fiorentina era devastante, non poteva girare per Firenze perchè era un dio"
12 febbraio 2021 16:31
Richards su Salah: "Già alla Fiorentina dribblava gli avversari da farli sembrare degli stupidi"
24 maggio 2020 18:14
Richards: "A Firenze ho incontrato le persone migliori della mia vita, zero razzismo con me"
11 novembre 2019 19:48
CHE FINE HA FATTO MICAH RICHARDS?
05 giugno 2017 21:44
Archivio