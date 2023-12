Richards: “A Firenze facevo l’autista di Salah. L’aspettavo ore perché era un re, si faceva fare lunghi massaggi”

Micah Richards, ex terzino della Fiorentina, ha raccontato il suo periodo in viola con Momo Salah come compagno di squadra, queste le sue parole alla BBC:

“A Firenze ero l’autista di Salah, viveva vicino casa mia e mi chiese come andassi all’allenamento e se potevo accompagnarlo. Io dovevo prenderlo, portarlo e riportarlo tutte le volte, aspettando anche i lunghi massaggi perché era diventato un re dopo aver segnato in quattro partite consecutive. Una volta uscivamo dal centro sportivo in macchina e i fan quando mi videro vennero verso di me, poi videro Salah e girarono attorno alla macchina per andare tutti da lui”.

