Labaro Viola

Richards: "A Firenze ho incontrato le persone migliori della mia vita, zero razzismo con me"

La scorsa estate Micah Richards ha lasciato l’Aston Villa e ha dato l’addio al calcio a soli 31 anni: il difensore cresciuto nelle giovanili del City ha giocato anche con la Fiorentina 2014-15 senza l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 19:48
Richards: "A Firenze ho incontrato le persone migliori della mia vita, zero razzismo con me" - Mcc0060482.DT Sport. Micah Richards training at White Hart Lane with Fiorentina where he is on loan
Mcc0060482.DT Sport. Micah Richards training at White Hart Lane with Fiorentina where he is on loan
News
Fiorentina
Richards
Condividi

La scorsa estate Micah Richards ha lasciato l’Aston Villa e ha dato l’addio al calcio a soli 31 anni: il difensore cresciuto nelle giovanili del City ha giocato anche con la Fiorentina 2014-15 senza lasciare il segno. Oggi Richards fa l’opinionista per la BBC e si diverte a raccontare gli aneddoti della sua carriera.

Richards ha raccontato tante chicche ai microfoni di SportBible, a cominciare dal suo rapporto speciale col ‘bad boy’ Balotelli:

“Mario è un ragazzo eccezionale ed è molto piacevole stare in sua compagnia. È venuto a casa mia un paio di settimane prima dell’incidente coi fuochi d’artificio e ha provato ad accenderli anche da me… Mario pensa che tutto sia divertente, mi piace tanto perché non prende mai la sua vita troppo sul serio”.

Richard é rimasto indignato dopo gli episodi di Verona dello scorso fine settimana: “L’attacco subito da Balotelli è stato terribile, nel video che Mario ha pubblicato si sentono i versi delle scimmie ed è pazzesco. Quando giocavo alla Fiorentina non c'era nulla. Forse perché non avevo un nome abbastanza importante. Mario è un grande nome, ed è italiano, quindi è così che pensano di poter entrare sotto pelle. I tifosi a Firenze sono stati fantastici con me. Quando parliamo di Italia sappiamo che c'è molto razzismo, ma quando ero a Firenze, onestamente, ho incontrato le persone più belle della mia vita. È davvero triste che ci sia ancora razzismo in Italia

Richards ha rivelato cosa significa essere allenato da Mancini: “Lavorare con lui sembrava un incubo a volte perché è un perfezionista… Mancio sembra uno di quei professori con cui hai sempre paura di sbagliare, ma è riuscito ad ottenere il meglio da noi. Vincere la Premier contro gente come Ferguson e Wenger è un risultato incredibile. Mancini ama il calcio e ha lavorato tanto per vincere quel campionato”. Il manager però aveva un pupillo: “Agüero era il nostro attaccante principale e Mancini adorava Balotelli, quindi Dzeko non giocava titolare quanto avrebbe voluto. Però Edin è stato fantastico ed è uno dei calciatori più sottovalutati in circolazione, basta vedere quello che sta facendo con la Roma”.

Richards: "A Firenze ho incontrato le persone migliori della mia vita, zero razzismo con me"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok