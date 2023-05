Richard: “Con la Fiorentina San Siro abbiamo vinto contro l’Inter, gol di Salah, sono stato eccezionale”

Siparietto simpatico prima di Inter-Milan sul terreno di San Siro in diretta dalla televisione inglese. Uno degli opinionisti è Micah Richard, ex terzino della Fiorentina nella stagione 2015/2016. La giornalista gli dice che la Fiorentina quando c’era lui è rimasta imbattuta a San Siro due volte, una contro l’Inter e una contro il Milan e gli chiede se ha giocato quelle partite, la risposta di Richard non si è fatta attendere: “Si ho giocato in entrambe le partite”.

Poi chiede ancora “Come è stata la tua prestazione?” e lui risponde sorridendo “Eccezionale, eccezionale”

“Dove hai speso più tempo in campo nel corso della partita?’ la risposta: “Probabilmente alla tua sinistra” (riferendosi alla panchina)

Poi passano le immagini della vittoria con l’Inter con il gol di Salah e lui che fa il torello con i panchinari e Carragher gli chiede: “Quanto hai giocato a San Siro?’ e lui sorridendo dice: “Te l ho detto una parte di match” Ancora Carragher “Si ma quanti minuti?” e lui “Una manciata”

🗣Richards ricorda San Siro con la maglia della Fiorentina in diretta TV con la sua solita simpatia 🤣 pic.twitter.com/eXzG2BNtVe — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) May 16, 2023

