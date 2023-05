La Salernitana vuole vendere Dia alla Fiorentina per 35 milioni per andare a prendere Scamacca

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, tra i rumors che riguardano l’attacco rimbalza dai media inglesi quello di un possibile interessamento per Gianluca Scamacca, il 24enne calciatore del West Ham, già nel 2019 nel mirino della Salernitana quando tornò al Sassuolo dal Pec Zwolle e inseguito la scorsa estate da Inter e Juve. Per l’attaccante romano il club campano avrebbe off erto 25 milioni di sterline. Scamacca, cresciuto nelle giovanili della Roma, attualmente sta recuperando in Italia da un infortunio al ginocchio per il quale un mese fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il suo completo recupero dovrebbe avvenire per metà luglio. Ieri sul suo profilo Instagram ha postato una foto nella quale lo si vede correre. Al momento non ci sono conferme su questa voce che arriva dall’Inghilterra, ma non sarebbe un’operazione da escludere in quanto peraltro proprio alcuni club della Premier League sono interessate a Boulaye Dia. L’attaccante senegalese, però, è molto corteggiato dalla Fiorentina. La Salernitana, che lo riscatterà dal Villarreal per 12 milioni, ne chiede 35 milioni per la cessione.

IL PARERE DI ENZO BUCCHIONI