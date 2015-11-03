Notizie San Siro Fiorentina

Rabiot attacca San Siro: “Deluso dai tifosi, i fischi a Leao non aiutano né lui né la squadra”
11 aprile 2026 22:56
Pioli torna a San Siro ma non è più "on fire": ora tocca a lui dimostrare di essere un grande allenatore
16 ottobre 2025 12:27
Lucci smaschera il Milan: “Rapporti con i dirigenti anche dai domiciliari. Altro che parte lesa”
14 aprile 2025 23:23
Nazione svela: "Commisso probabilmente sarà a San Siro. Presenza non ancora confermata"
04 aprile 2025 09:59
Firenze e la Fiorentina sognano ancora: esodo dei tifosi a Milano, al momento 2500 tagliandi venduti.
02 aprile 2025 14:39
Fede Viola: Lunedì sera più di 1000 tifosi della Fiorentina pronti a colorare San Siro
08 febbraio 2025 22:49
Caso ultras, I capi delle Curve di Inter e Milan non hanno parlato durante gli interrogatori di oggi
03 ottobre 2024 18:51
Sala: "San Siro non si può abbattere, dobbiamo convincere le due squadre di Milano a rigenerarlo"
07 maggio 2024 18:13
La vendetta rossonera, a S.Siro musica techno per coprire la festa scudetto dell'Inter
22 aprile 2024 23:52
Violento nubifragio a San Siro, palla non rimbalza. Milan-Verona potrebbe essere rinviata. Disagi tifosi
23 settembre 2023 14:32
Corriere Fiorentino: “Fiorentina irriconoscibile a San Siro. In quest’inizio, quella dei viola è la peggior difesa della A”
04 settembre 2023 09:00
Richard: "Con la Fiorentina San Siro abbiamo vinto contro l'Inter, gol di Salah, sono stato eccezionale"
16 maggio 2023 22:14
Corvino toppa ancora il mercato di gennaio, Lecce verso la B, i tifosi cantano: "Corvino gonfia la rete"
23 aprile 2023 23:01
I giornalisti del Napoli non si smentiscono: insulti all'arbitro nello spogliatoio di San Siro. Il video
13 aprile 2023 18:29
Esodo viola a San Siro: saranno 1.500 i tifosi della Fiorentina attesi sabato per il match con l'Inter
29 marzo 2023 09:50
L'Inter si prepara ad accogliere la Fiorentina a San Siro: 70mila spettatori. 1500 viola nel settore ospite
28 marzo 2023 16:47
Annullati tutti i biglietti per il settore ospiti venduti fino ad ora. Aperta vendita solo a tifosi Fiorentina
29 aprile 2022 14:53
Caos biglietti a San Siro: saranno 300 i tifosi della Fiorentina in mezzo a quelli rossoneri
29 aprile 2022 09:30
Pasticcio Milan, vende i biglietti del settore ospiti della Fiorentina ai tifosi rossoneri, solo 50 viola
28 aprile 2022 00:24
Da Milano annunciano: "San Siro domenica sarà tutto esaurito per la partita contro la Fiorentina"
26 aprile 2022 21:25
Italiano scherza: "Come fermare Cuadrado? Se ci fanno entrare un motorino come a San Siro..."
19 aprile 2022 15:07
Ipotesi Fiorentina via dal Franchi? Inter e Milan ci pensano davvero, lasciano San Siro per la burocrazia?
29 marzo 2022 13:04
L'Inter dimezza i prezzi per la partita contro la Fiorentina, San Siro è già quasi tutto esaurito
11 marzo 2022 19:57
Se Firenze piange, Milano non ride. Bloccato il progetto di Inter e Milan di demolizione di San Siro
27 febbraio 2022 21:18
Invasore di campo picchiato con pugni e capelli tirati da steward a San Siro per Inter-Milan
07 febbraio 2022 13:54
5 mila tifosi allo stadio? Una barzelletta, a Venezia è quasi il tutto esaurito, San Siro deserto
08 gennaio 2022 18:28
La Fiorentina gioca solo 15 minuti e poi si scioglie. Difesa imbarazzante, orgoglio inesistente
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PAGELLE VIOLA, PEZZELLA E CACERES DA INCUBO, MALE ANCHE AMRABAT SI SALVA SOLO DRAGOWSKI
29 novembre 2020 16:55
Prima Chiesa, poi Ribery. Due vittorie della Fiorentina negli ultimi due anni a San Siro. I precedenti
29 novembre 2020 11:17
De Magistris: "Fiorentina carente in attacco ma centrocampo importante. A Milano possiamo vincere"
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La Fiorentina fa visita alla capolista, costruzione dal basso e reparti stretti il credo di Pioli
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Buriani: "Milan squadra quadrata mentre i viola in grande difficoltà. Cutrone vive per il goal"
27 novembre 2020 20:06
L'ex Fiorentina Mancini negativo al Coronavirus. Soltanto poche ore fa era risultato positivo al tampone
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Radio Bruno, Ribery vola a Monaco di Baviera: si farà visitare la caviglia dai medici di fiducia
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Borja Valero svela: "Ho pensato di ritirarmi ma poi ho capito che voglio giocare ancora"
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Inter-Fiorentina 4-3, Vlahovic disastroso sbaglia un gol davanti a Handanovic
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Biraghi su Instagram: "Un onore aver giocato per l'Inter. Ringrazio tutti per l'opportunità"
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Commisso: "La burocrazia sta uccidendo l'Italia. Il momento di abbattere il Franchi è ora"
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Vecino: "Nel trasferimento dalla Fiorentina all'Inter ricordo di aver vissuto un sogno"
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Va a San Siro per Atalanta-Valencia e prende il Coronavirus allo stadio, la brutta storia di un giornalista spagnolo
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Grande cornice di pubblico a San Siro. Presenti 1500 tifosi viola. Diretta tv su RaiUno
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Di Gennaro: "Con il Verona la Fiorentina per vincere deve ripetere la sfida di San Siro. Castrovilli..."
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Nelle ultime 10 partite a San Siro contro il Milan la Fiorentina ha vinto 5 volte. Mai nessuno come i viola
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SAN SIRO, LA VOLPE, L'UVA E IL CORO SCEMO. HANCKO COME MILENKOVIC, BIRAGHI FUORI
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Il tributo di San Siro per Davide Astori, tutti i bambini in campo con la maglia numero 13
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Il Pordenone sfiora l'impresa a San Siro, ma ai calci di rigore passa l'Inter
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