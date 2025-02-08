Fede Viola: Lunedì sera più di 1000 tifosi della Fiorentina pronti a colorare San Siro

Nonostante la partita cada in un giorno lavorativo, i tifosi viola faranno sentire il loro supporto anche a Milano

Lunedì sera i sostenitori gigliati dimostreranno ancora una volta il loro legame indissolubile con i colori viola. Saranno infatti circa un migliaio sugli spalti di San Siro. Un amore che non conosce ostacoli.

La Fiorentina, reduce dalla straordinaria prestazione proprio contro i nerazzurri di Inzaghi, sa di poter contare su una spinta speciale proveniente dal settore ospiti. Una presenza numerosa, simbolo dell'amore dei tifosi per la maglia, capace di creare un'atmosfera unica anche lontano dal Franchi.

La trasferta di San Siro sarà l'ennesima dimostrazione di come il tifo viola sia un esempio di passione e dedizione, pronto a far sentire la propria voce e a colorare gli spalti di un lunedì sera milanese che si preannuncia caldo al dispetto del meteo.

Vigorelli (Proc.Zaniolo): “Di Nicolò ne avevamo già parlato con Joe Barone, finalmente a Firenze”

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