Vigorelli (Proc.Zaniolo): "Di Nicolò ne avevamo già parlato con Joe Barone, finalmente a Firenze"

L'agente di Zaniolo benedice il matrimonio tra il suo assisitito e la Fiorentina. E' giunto il momento di dimostrare tutto il suo valore

Il procuratore Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo e Michael Kayode, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato dei suoi assistiti: "Questo è un amore che finalmente è sbocciato. Questo matrimonio si doveva già fare l'estate del 2023. Poi a gennaio c'è stata questa occasione e l'abbiamo colta. A Bergamo lo spazio era limitato. Anche se l'esperienza è stata assolutamente importnte"

PALLADINO - "Non mi sono confrontato su questo. Ma penso che i primi colloqui siano andati bene. Poi il campo c'è lo dirà se le cose sono state fatte bene. Ma sono certo che ha preso quest' avventura con grande etusiasmo"

KEAN - "C'è grande amicizia fra i due. E Nicolò non ha mai avuto nessun dubbio nella scelta. E ha visto come Moise si è ben integrato nella squadra."

MATURAZIONE - "Sta crescendo e sta diventando sempre più uomo. Le qualità calcistiche le ha, assolutamente. A Roma l'avventura cominciò bene, poi l'infortunio ne ha frenato la crescita. E comunque le tante esperienze lo hanno aiutato a crescere"

KAYODE - "Si è ambientato subito e ha già esordito. Farà benissimo"

Lo riporta calciomercato.com

Pino Vitale: “Il Napoli voleva Comuzzo in prestito con riscatto a 18 mesi, dilazionando i 35 milioni in anni”

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