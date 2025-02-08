Pino Vitale: "Il Napoli voleva Comuzzo in prestito con riscatto a 18 mesi, dilazionando i 35 milioni in anni"

Questo pomeriggio l'ex direttore sportivo dell'Empoli Pino Vitale, durante un collegamento a Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina di Raffaele Palladino:“Quella di giovedì è stata la più bella part...

Questo pomeriggio l'ex direttore sportivo dell'Empoli Pino Vitale, durante un collegamento a Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina di Raffaele Palladino:

“Quella di giovedì è stata la più bella partita dell’anno della Fiorentina. E’ vero che si erano vinte anche altre partite importanti ma contro i nerazzurri è stata fatta una grande prestazione. Molti dei meriti sono di Palladino, che è stato bravo ad imbrigliare gli avversari e a permettere alla sua squadra di fare una grande gara. Sono inoltre motto contento che Parisi abbia fatto una grande partita”.

Ha continuato analizzando l'aspetta difensivo: “La Fiorentina è stata brava a giocar a 5 in fase difensiva quando l’Inter attaccava l’area di rigore. All’inizio ha subito il possesso palla sterile degli ospiti e quando recuperava il pallone era bravissima a ripartire a mille all’ora. Sono convinto che anche a Milano Palladino riproporrà una squadra con lo stesso assetto. Comuzzo? Credo che ai tifosi sia stata spiegata male la trattativa: il Napoli voleva dare 35 milioni, tuttavia voleva diluire i pagamenti in svariati anni impostando l’operazione sulla base di un prestito, con il riscatto a 18 mesi. La Fiorentina ha fatto bene a rifiutare”.

"Il mercato della Fiorentina?. Fossi un tifoso viola sarei molto contento della squadra e delle operazioni fatte, sia in entrate che in uscita. Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Fagioli. Tanta qualità e giocatori con voglia di rivalsa".

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