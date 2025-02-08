La Gazzetta Sportiva: Dimarco ancora debilitato, rischia di saltare il posticipo con la Fiorentina causa febbre

Dalla Fiorentina alla Fiorentina, l’Inter ha messo già nel mirino il prossimo turno, che passerà da un altro faccia a faccia con i viola di Palladino nel posticipo di lunedì sera a San Siro. I nerazzu...

Dalla Fiorentina alla Fiorentina, l’Inter ha messo già nel mirino il prossimo turno, che passerà da un altro faccia a faccia con i viola di Palladino nel posticipo di lunedì sera a San Siro. I nerazzurri si sono ritrovati ieri mattina ad Appiano: seduta personalizzata per Dimarco e Correa. L’argentino è alle prese con il problema al polpaccio che lo tiene fermo da gennaio, mentre l’esterno azzurro è ancora debilitato dall’attacco febbrile che lo aveva colpito nelle scorse ore (a Firenze, dove è subentrato a partita in corso, non era al meglio). Al posto dell'ex Hellas Verona potrebbe giocare uno dei nuovi acquisti del mercato nerazzurro Zalewski. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

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