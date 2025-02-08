Beppe Riso: "La Fiorentina voleva Baldanzi a gennaio. Sottil al Milan l'operazione più sofferta"

Beppe Riso è il procuratore di Baldanzi e Sottil, l'agente ha raccontato le due situazioni di mercato a gennaio

Sottil e il Milan, Beppe Riso, agente del calciatori, non ha dubbi: "L'operazione più sofferta". E rivela: "I rossoneri hanno cercato Baldanzi". L'affare è andato ugualmente in porto e Riso, agente di Sottil, ha raccontato nel corso della lunga intervista concessa a Repubblica: "Sottil al Milan è stata quella più sofferta. Vederlo in maglia rossonera è stata una grande soddisfazione. Era difficile ed è andata in porto".

Tra i profili seguiti dalla Fiorentina per il dopo Sottil c'è stato anche Tommaso Baldanzi, ma il giocatore della Roma era nel mirino anche del Milan. A svelarlo è Riso, che cura anche gli interessi del fantasista giallorosso: "Sinceramente io ho provato a farlo partire. Lo cercavano a Firenze e al Milan, ma alla Roma si sono opposti. Dicono che diventerà un loro titolare"

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