Notizie Beppe Riso Fiorentina

Jankto difende Beppe Riso: “È l’unico che mi ha dato degli ottimi consigli per la mia carriera”
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Beppe Riso: "La Fiorentina voleva Baldanzi a gennaio. Sottil al Milan l'operazione più sofferta"
08 febbraio 2025 13:03
Da Udine, Fiorentina in pressing per Lucca ma l'Udinese non fa sconti. Riso vuole portarlo a Firenze
08 luglio 2024 19:05
Palladino ha cambiato procuratore per firmare con la Fiorentina. Via Riso, al Viola Park c'è Minieri
03 giugno 2024 15:54
Palladino non è convinto della Fiorentina, ha paura sia lasciato solo. Scontri tra ACF e Beppe Riso
16 aprile 2024 18:40
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