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Notizie Beppe Riso Fiorentina

Jankto difende Beppe Riso: “È l’unico che mi ha dato degli ottimi consigli per la mia carriera”

27 marzo 2026 16:36

Beppe Riso: "La Fiorentina voleva Baldanzi a gennaio. Sottil al Milan l'operazione più sofferta"

08 febbraio 2025 13:03

Da Udine, Fiorentina in pressing per Lucca ma l'Udinese non fa sconti. Riso vuole portarlo a Firenze

08 luglio 2024 19:05

Palladino ha cambiato procuratore per firmare con la Fiorentina. Via Riso, al Viola Park c'è Minieri

03 giugno 2024 15:54

Palladino non è convinto della Fiorentina, ha paura sia lasciato solo. Scontri tra ACF e Beppe Riso

16 aprile 2024 18:40

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