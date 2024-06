Palladino ha cambiato procuratore per firmare con la Fiorentina. Via Riso, al Viola Park c’è Minieri

I rapporti tra Beppe Riso e la Fiorentina sono vicini allo zero per alcune pesanti diatribe. Per questo motivo, Raffaele Palladino, per firmare con la società viola il contratto biennale che lo legherà alla Fiorentina, si è fatto assistere da Michelangelo Minieri e non dal suo procuratore Beppe Riso, questa è stata una richiesta precisa della società che è stata accolta da Palladino pur di sedere sulla panchina della squadra di Firenze. Al Viola Park infatti, in questo momento, c’è proprio Minieri al fianco del tecnico per la firma sul contratto.

