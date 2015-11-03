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Notizie Dimarco Fiorentina

Dimarco non ce la fa: l'esterno non va nemmeno in panchina stasera per i nerazzurri

10 febbraio 2025 18:38

Inter in emergenza sulle fasce contro la Fiorentina: Dimarco è out per febbre, Dumfries è squalificato

09 febbraio 2025 13:02

La Gazzetta Sportiva: Dimarco ancora debilitato, rischia di saltare il posticipo con la Fiorentina causa febbre

08 febbraio 2025 14:34

Kayode: “Mi ispiro a Dimarco, è troppo forte. Champions? Presto per dirlo. Palladino? Lavora sull’aspetto mentale”

10 dicembre 2024 09:46

Dimarco: "Malore Bove? Reagito d'istinto, eravamo in difficoltà. Siamo rimasti nello spogliatoio viola"

02 dicembre 2024 23:24

Biraghi tredicesimo difensore in Serie A per assist fatti, il migliore in Italia è Bellanova davanti a Dimarco

21 maggio 2024 16:19

L'Inter perde i pezzi: Dimarco ko, salterà la Fiorentina. Giocherà Gosens a sinistra

31 marzo 2023 14:45

Bocci: "Biraghi ha perso il posto nell'Italia dopo grande stagione di Dimarco: diventato quarta scelta"

23 marzo 2023 19:18

Moviola Gazzetta: "Giusti i rigori, ma Dimarco su Bonaventura era da rosso"

23 ottobre 2022 09:03

Si farà lo scambio di prestiti Biraghi-Politano con l'Inter. Dirigenti viola al lavoro anche per Dimarco

18 agosto 2019 11:21

CorSport, Biraghi si avvicina ai nerazzurri. Murru o Masina sono le piste più concrete per sostituirlo

18 agosto 2019 11:01

Piazzato Dalbert l'Inter accelererà per Biraghi. Politano e Dimarco restano in nerazzurro

17 agosto 2019 12:28

Martedì si può chiudere lo scambio Biraghi-Politano. Forse anche Dimarco in viola

16 agosto 2019 20:10

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