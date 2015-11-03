Notizie Dimarco Fiorentina

Dimarco non ce la fa: l'esterno non va nemmeno in panchina stasera per i nerazzurri
10 febbraio 2025 18:38
Inter in emergenza sulle fasce contro la Fiorentina: Dimarco è out per febbre, Dumfries è squalificato
09 febbraio 2025 13:02
La Gazzetta Sportiva: Dimarco ancora debilitato, rischia di saltare il posticipo con la Fiorentina causa febbre
08 febbraio 2025 14:34
Kayode: “Mi ispiro a Dimarco, è troppo forte. Champions? Presto per dirlo. Palladino? Lavora sull’aspetto mentale”
10 dicembre 2024 09:46
Dimarco: "Malore Bove? Reagito d'istinto, eravamo in difficoltà. Siamo rimasti nello spogliatoio viola"
02 dicembre 2024 23:24
Biraghi tredicesimo difensore in Serie A per assist fatti, il migliore in Italia è Bellanova davanti a Dimarco
21 maggio 2024 16:19
L'Inter perde i pezzi: Dimarco ko, salterà la Fiorentina. Giocherà Gosens a sinistra
31 marzo 2023 14:45
Bocci: "Biraghi ha perso il posto nell'Italia dopo grande stagione di Dimarco: diventato quarta scelta"
23 marzo 2023 19:18
Moviola Gazzetta: "Giusti i rigori, ma Dimarco su Bonaventura era da rosso"
23 ottobre 2022 09:03
Si farà lo scambio di prestiti Biraghi-Politano con l'Inter. Dirigenti viola al lavoro anche per Dimarco
18 agosto 2019 11:21
CorSport, Biraghi si avvicina ai nerazzurri. Murru o Masina sono le piste più concrete per sostituirlo
18 agosto 2019 11:01
Piazzato Dalbert l'Inter accelererà per Biraghi. Politano e Dimarco restano in nerazzurro
17 agosto 2019 12:28
Martedì si può chiudere lo scambio Biraghi-Politano. Forse anche Dimarco in viola
16 agosto 2019 20:10
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