Dimarco non ce la fa: l'esterno non va nemmeno in panchina stasera per i nerazzurri

L'esterno interista e della Nazionale non è disponibile per l'impegno di San Siro di stasera contro i viola

Assenza pesante per i nerazzurri a poche ore dal via della gara contro la Fiorentina, infatti il terzino Federico Dimarco non siederà neanche in panchina per la sfida odierna. Il giocatore non è stato convocato da Inzaghi per via di una sindrome influenzale e rientrerà solo domenica contro la Juventus a Torino nel posticipo domenicale. Dimarco era stato uno dei peggiori al Franchi con il retropassaggio errato da cui Kean ha segnato il 3-0 finale.

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