Biraghi tredicesimo difensore in Serie A per assist fatti, il migliore in Italia è Bellanova davanti a Dimarco

Come scrive Tuttomercatoweb, nessun difensore ha fatto più assist di Raoul Bellanova in questa Serie A. L’esterno destro del Torino ha infatti effettuato il passaggio decisivo per il gol di Ivan Ilic contro il Milan, arrivando così a quota 7 in campionato, meglio di chiunque altro nel suo ruolo. La curiosità è che addirittura 5 li abbia forniti a Duvan Zapata, mentre il primo fu per Nemanja Radonjic. Al secondo posto altri due italiani a 6, ovvero Federico Dimarco dell’Inter e Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Seguono Jeremy Toljan del Sassuolo, Riccardo Calafiori del Bologna e Nadir Zortea del Frosinone a 5. Di seguito la graduatoria completa:

1. Bellanova (Torino) 7

2. Dimarco (Inter) 6

2. Di Lorenzo (Napoli) 6

4. Toljan (Sassuolo) 5

4. Calafiori (Bologna) 5

4. Zortea (Frosinone) 5

7. Theo Hernandez (Milan) 4

7. Lazaro (Torino) 4

7. Marchizza (Frosinone) 4

7. Ruggeri (Atalanta) 4

7. Dumfries (Inter) 4

7. Dossena (Cagliari) 4

13. Calabria (Milan) 3

13. Biraghi (Fiorentina) 3

13. Florenzi (Milan) 3

13. A. Bastoni (Inter) 3

13. Gallo (Lecce) 3

13. Kyriakopoulos (Monza) 3

13. Zappa (Cagliari) 3

13. Vojvoda (Torino) 3

13. Cambiaso (Juventus) 3

13. Scalvini (Atalanta) 3

13. Carlos Augusto (Inter) 3

13. Gendrey (Lecce) 3

13. Bradaric (Salernitana) 3

13. Ndicka (Roma) 3

13. Kristiansen (Bologna) 3

