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Notizie Bellanova Fiorentina

Vanoli attacca Cairo: "Bellanova ceduto a mia insaputa. Ho detto al presidente ciò che penso"

24 agosto 2024 18:11

Biraghi tredicesimo difensore in Serie A per assist fatti, il migliore in Italia è Bellanova davanti a Dimarco

21 maggio 2024 16:19

Bellanova alla Fiorentina? No, l'Inter acquista l'esterno Italiano per 8 milioni di Euro

13 giugno 2022 01:05

Il consiglio di Bucciantini: "Bellanova deve andare alla Fiorentina. Non deve andare a fare panchina all'Inter"

06 giugno 2022 23:16

Gazzetta, sfuma Bellanova Fiorentina su Dodò: per prenderlo servono circa 15 milioni

06 giugno 2022 09:08

Sfuma Bellanova per la Fiorentina, secondo Sportitalia il terzino destro è ad un passo dall'Inter

05 giugno 2022 21:16

Gazzetta, il Cagliari per Bellanova chiede 20 milioni, ma la Fiorentina punta sul vantaggio che ha

04 giugno 2022 11:35

Ceccarini annuncia: "Prossima settimana Bellanova può chiudere con l'Inter". Sfuma l'ipotesi Fiorentina?

02 giugno 2022 18:33

Nazione, Bellanova, il Cagliari chiede 5 milioni. Molina, fra cartellino ed ingaggio costa 20 milioni

01 giugno 2022 09:41

Retroscena Bellanova, Juventus e United hanno cercato di rubarlo al Cagliari. Adesso costa 10 milioni

31 maggio 2022 16:19

Nazione, Bellanova-Molina, il duello per un posto alla Fiorentina: l'argentino vale 15 milioni

31 maggio 2022 10:26

Repubblica, alla Fiorentina piace per il ruolo di terzino destro Dodò dello Shaktar. Alternativa Bellanova

30 maggio 2022 13:41

Gazzetta, idea Bellanova per il dopo Odriozola, Venuti sarà la seconda scelta della Fiorentina

30 maggio 2022 09:30

Corriere dello Sport, Bellanova per sostituire Odriozola, contatti con l’entourage il Cagliari chiede 15 milioni 

29 maggio 2022 09:53

Nazione, la Fiorentina vuole i "retrocessi" Bellanova e Vazquez. Il messicano sostituirebbe Nastasic

27 maggio 2022 10:24

Brovarone: "Bellanova è più bravo di Odriozola, andrei a prendere subito Molina dell'Udinese"

07 aprile 2022 14:37

Brovarone: "Fiorentina, vanno presi subito Udogie, Carnesecchi e Bellanova. Saranno titolari dell'Italia"

16 marzo 2022 18:35

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