Notizie Bellanova Fiorentina

Vanoli attacca Cairo: "Bellanova ceduto a mia insaputa. Ho detto al presidente ciò che penso"
24 agosto 2024 18:11
Biraghi tredicesimo difensore in Serie A per assist fatti, il migliore in Italia è Bellanova davanti a Dimarco
21 maggio 2024 16:19
Bellanova alla Fiorentina? No, l'Inter acquista l'esterno Italiano per 8 milioni di Euro
13 giugno 2022 01:05
Il consiglio di Bucciantini: "Bellanova deve andare alla Fiorentina. Non deve andare a fare panchina all'Inter"
06 giugno 2022 23:16
Gazzetta, sfuma Bellanova Fiorentina su Dodò: per prenderlo servono circa 15 milioni
06 giugno 2022 09:08
Sfuma Bellanova per la Fiorentina, secondo Sportitalia il terzino destro è ad un passo dall'Inter
05 giugno 2022 21:16
Gazzetta, il Cagliari per Bellanova chiede 20 milioni, ma la Fiorentina punta sul vantaggio che ha
04 giugno 2022 11:35
Ceccarini annuncia: "Prossima settimana Bellanova può chiudere con l'Inter". Sfuma l'ipotesi Fiorentina?
02 giugno 2022 18:33
Nazione, Bellanova, il Cagliari chiede 5 milioni. Molina, fra cartellino ed ingaggio costa 20 milioni
01 giugno 2022 09:41
Retroscena Bellanova, Juventus e United hanno cercato di rubarlo al Cagliari. Adesso costa 10 milioni
31 maggio 2022 16:19
Nazione, Bellanova-Molina, il duello per un posto alla Fiorentina: l'argentino vale 15 milioni
31 maggio 2022 10:26
Repubblica, alla Fiorentina piace per il ruolo di terzino destro Dodò dello Shaktar. Alternativa Bellanova
30 maggio 2022 13:41
Gazzetta, idea Bellanova per il dopo Odriozola, Venuti sarà la seconda scelta della Fiorentina
30 maggio 2022 09:30
Corriere dello Sport, Bellanova per sostituire Odriozola, contatti con l’entourage il Cagliari chiede 15 milioni
29 maggio 2022 09:53
Nazione, la Fiorentina vuole i "retrocessi" Bellanova e Vazquez. Il messicano sostituirebbe Nastasic
27 maggio 2022 10:24
Brovarone: "Bellanova è più bravo di Odriozola, andrei a prendere subito Molina dell'Udinese"
07 aprile 2022 14:37
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