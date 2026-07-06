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Il Napoli abbandona la pista Dodò? Gazzetta rivela: “Avanza Bellanova dell’Atalanta”

I partenopei vogliono un esterno destro

A cura di Lisa Grelloni
06 luglio 2026 08:09
Il Napoli abbandona la pista Dodò? Gazzetta rivela: “Avanza Bellanova dell’Atalanta” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Bellanova
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Il Napoli cerca un esterno destro. Nella lista c’è anche Bellanova, in uscita dall’Atalanta, che lo valuta una quindicina di milioni. Bellanova, da parte sua, sarebbe felice di restare in Italia e di poter approdare in una nuova big, con ambizioni da vertice. C’è l'apertura del giocatore c'è anche il gradimento del Napoli e di Allegri.

Max, nei suoi colloqui avuti con Manna, ha indicato Nahuel Molina come suo profilo preferito: l'argentino è al mondiale, ha fatto sapere all'Atletico di voler cambiare aria e sarebbe felice di tornare in Italia. Il Napoli punta a uno scambio con Mathias Olivera, magari con un piccolo conguaglio. Nella lista di Manna c'è anche Dodo della Fiorentina, che però è scivolato un po' indietro nelle preferenze. E resta viva la pista Juanlu Sanchez del Siviglia, seguito ormai da più di un anno. Juanlu ha qualità e corsa, compirà 23 anni ad agosto e da tempo vede l'Italia come il trampolino giusto per il prossimo step di carriera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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