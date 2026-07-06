Il Napoli abbandona la pista Dodò? Gazzetta rivela: “Avanza Bellanova dell’Atalanta”

I partenopei vogliono un esterno destro

Il Napoli cerca un esterno destro. Nella lista c’è anche Bellanova, in uscita dall’Atalanta, che lo valuta una quindicina di milioni. Bellanova, da parte sua, sarebbe felice di restare in Italia e di poter approdare in una nuova big, con ambizioni da vertice. C’è l'apertura del giocatore c'è anche il gradimento del Napoli e di Allegri.

Max, nei suoi colloqui avuti con Manna, ha indicato Nahuel Molina come suo profilo preferito: l'argentino è al mondiale, ha fatto sapere all'Atletico di voler cambiare aria e sarebbe felice di tornare in Italia. Il Napoli punta a uno scambio con Mathias Olivera, magari con un piccolo conguaglio. Nella lista di Manna c'è anche Dodo della Fiorentina, che però è scivolato un po' indietro nelle preferenze. E resta viva la pista Juanlu Sanchez del Siviglia, seguito ormai da più di un anno. Juanlu ha qualità e corsa, compirà 23 anni ad agosto e da tempo vede l'Italia come il trampolino giusto per il prossimo step di carriera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.