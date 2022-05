Retroscena Bellanova, Juventus e United hanno cercato di rubarlo al Cagliari. Adesso costa 10 milioni

Il talento di Raoul Bellanova non si mette in discussione. Tra le note positive della stagione del Cagliari, l’esterno italiano è tra i giocatori destinati a partire dalla Sardegna dopo la retrocessione in Serie B.

Come riportato da L’Unione Sarda, sull’esterno del Cagliari sarebbero persino arrivati gli interessamenti del Manchester United assieme a quelli della Juventus. Tutto risolto con un nulla di fatto. La società fa sapere di “aver esercitato il riscatto” per il giocatore “fino al 30 giugno 2026”.

Il terzino destro classe 2000 e originario di Rho, nel Milanese, difensore, in questa stagione si è messo in evidenza in campo e ha attirato l’attenzione dei grandi club.

Il 31 agosto 2021 è stato ceduto in prestito al Cagliari e ha segnato il suo primo gol in serie A nel corso della trasferta vinta contro il Torino nel febbraio scorso. 31 le sue presenze con la squadra sarda. Lo riporta Cagliari News 24

