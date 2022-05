Nazione, la Fiorentina vuole i “retrocessi” Bellanova e Vazquez. Il messicano sostituirebbe Nastasic

La Nazione fa il punto degli obiettivi della Fiorentina in difesa. La viola vorrebbe Bellanova retrocesso col Cagliari e di ritorno al Bordeaux anch’esso retrocesso in Francia e Vazquez del Genoa, per il quale, si legge, gli uomini-mercato della Fiorentina hanno chiesto informazioni a prescindere dal futuro di Milenkovic. Il messicano infatti andrebbe a ricoprire in caso di arrivo la casella dell’altro serbo Nastasic nel reparto arretrato. I due giocatori potrebbero arrivare a buon prezzo vista la retrocessione di entrambe le proprie squadre.

PRADE’ AL LAVORO PER TRATTENERE TORREIRA