Nazione, Bellanova, il Cagliari chiede 5 milioni. Molina, fra cartellino ed ingaggio costa 20 milioni

Il Cagliari, già nelle prossime ore si aspetta un segnale forte e chiaro nella direzione di Bellanova che ieri è stato riscattato dal Bordeaux. Il club sardo punta – ed è normale – a una maxi-plusvalenza, visto che l’acquisto di Bellanova è stato perfezionato per meno di un milione e da oggi in poi il suo cartellino potrà passare di mano per non meno di 5 milioni.Poi, come detto nei giorni scorsi c’è la pista Molina (Udinese), anche se una trattativa per l’esterno, fra prezzo del cartellino e ingaggio da versare, supera la base dei 20 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

