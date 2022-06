Corriere dello Sport, crescita di Amrabat allontana Torreira ma la Fiorentina continua i dialoghi

Non è detta secondo il Corriere dello Sport l’ultima parola su Lucas Torreira, ieri sono scaduti i termini di riscatto che la Fiorentina poteva esercitare con il suo acquisto dall’Arsenal per 15 milioni pagabili in sei rate. L’uruguaiano da oggi è libero di trattare con altri club ma i viola sono disposti a parlare ancora. L’ingaggio del regista passerebbe da 1,8 a 2,75 milioni annui ed è per quello che anche ieri i contatti sono proseguiti senza esito. Servirà minimo un’altra settimana, quando Barone, tornato dall’America, deciderà il da farsi anche con Vincenzo Italiano. Il finale di stagione ha svelato la carta Amrabat.

