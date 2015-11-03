Notizie Molina Fiorentina

Tuttosport, viva l'idea Molina per la Fiorentina. Ma l'Udinese spara alto: servono 30 milioni
01 luglio 2022 17:48
Ds Udinese apre alle cessioni: "Con la giusta offerta, Deulofeu e Molina possono partire"
18 giugno 2022 18:27
Marino offre Molina alla Juventus su un piatto d'argento: "Possono prenderlo, è difficile da trattenere"
04 giugno 2022 16:20
Corriere dello Sport, Molina nome caldo per la Fiorentina ma l’Udinese lo valuta sopra i 10 milioni
02 giugno 2022 09:36
Nazione, Bellanova, il Cagliari chiede 5 milioni. Molina, fra cartellino ed ingaggio costa 20 milioni
01 giugno 2022 09:41
Nazione, Bellanova-Molina, il duello per un posto alla Fiorentina: l'argentino vale 15 milioni
31 maggio 2022 10:26
Brovarone: "Bellanova è più bravo di Odriozola, andrei a prendere subito Molina dell'Udinese"
07 aprile 2022 14:37
Corriere, la Fiorentina ha problemi per Odriozola. Se non restasse, la viola segue Molina dell'Udinese
07 aprile 2022 12:04
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