Marino offre Molina alla Juventus su un piatto d’argento: “Possono prenderlo, è difficile da trattenere”

Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai taccuini di Tuttosport dove si è soffermato sul mercato che attende il club friulano in questa imminente sessione estiva. Ecco le sue parole.

“Cioffi? Effettivamente abbiamo rischiato molto sulla scelta di Cioffi e pensavamo di costruire in casa un allenatore aziendalista e progettuale. Però le dinamiche del calcio sono queste: quando arrivano delle offerte irrinunciabili capisco che nessuno abbia il coraggio di rifiutarle. Anche se mi dispiace, perché con Cioffi ho vissuto 6 mesi intensi. Ogni giorno cominciavamo con il caffè la mattina e finivamo alla sera alle 7 con l’aperitivo

E’ difficile che Udogie vada via già in estate: siamo convinti che stando ancora con noi un anno possa perfezionare il suo valore, che ora difficilmente è individuabile dopo una sola stagione e con la giovane età”.

Molina invece è un giocatore che, per gli interessi che sta suscitando in Italia e all’estero, sarà difficile trattenere. Per cui mi auguro che sia una squadra italiana a prenderlo e valorizzarlo. Credo che la Juventus abbia le capacità per farlo”.

