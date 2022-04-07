Corriere, la Fiorentina ha problemi per Odriozola. Se non restasse, la viola segue Molina dell'Udinese

In caso di mancata permanenza di Alvaro Odriozola, la Fiorentina è interessata a Molina dell'Udinese. Alternativa Dalot

Il Corriere Fiorentino torna a fare il punto sul mercato della Fiorentina e aggiorna sul ruolo del terzino sinistro. La società viola sta incontrando delle difficoltà per il riscatto di Alvaro Odriozola, e per questo motivo il club viola starebbe continuando a monitorare la situazione di Dalot. Il terzino portoghese ha il contratto in scadenza col Manchester United nel 2023 e potrebbe rappresentare una ghiotta occasione. Di nuovo ci sarebbe da registrare anche l'interesse viola per Molina, nazionale argentino in forza all'Udinese che sta stupendo tutti in questa stagione ed è reduce da un gol meraviglioso segnato contro il Cagliari.

UN CLUB RUSSO HA PROVATO A PRENDERE KOKORIN

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