Dg Kimkhi rivela: "Abbiamo provato a prendere Kokorin, lui era disposto ad abbassarsi l'ingaggio"

Il DG dei russi del Kimkhi ha raccontato della trattativa sfumata per prendere Kokorin a gennaio dalla Fiorentina

Il DG della squadra di Serie A russa Kimkhi, Vladimir Gabulov, ha raccontato che il suo club ha provato a prendere Kokorin dalla Fiorentina nell'ultima finestra di mercato. Questo il suo racconto ai microfoni di football24.ru:

“Abbiamo chiamato Kokorin perché ci aiutasse sul terreno di gioco. È chiaro che non abbiamo la possibilità economiche per pagare per intero il suo attuale ingaggio che è molto alto. Lui era pronto anche a scendere nelle sue pretese, ma non è bastato. Riprovarci a giugno? Come si svilupperà ulteriormente la situazione, è difficile dirlo. Questo però non è un problema all’ordine del giorno”.

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