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Notizie Kokorin Fiorentina

Kokorin rinnova all'Aris Limassol fino al 2026: rivalutato e diventato punto fermo dei ciprioti

21 maggio 2025 23:00

Ricordate Kokorin? Dalla Russia: "Più di 1500 multe ricevute dal 2011 a oggi. Deve pagare 1,6 milioni di rubli"

03 aprile 2025 15:00

Kokorin ha nostalgia di Firenze e torna in città, ma non è più un calciatore della Fiorentina

15 luglio 2024 13:33

Kokorin al passo d'addio: è un giocatore dell'Aris Limassol ufficialmente

10 maggio 2024 12:15

Il racconto: "Kokorin arrivò a Firenze e chiese di licenziarmi, mi pagò l'albergo di lusso per mesi"

23 aprile 2024 18:20

All. Aris: "Non è stato facile per Kokorin sentirsi dire dalla Fiorentina che non lo voleva"

21 febbraio 2024 14:15

È sempre più Kokorin show a Cipro: 14 secondi per il primo gol, doppietta in cinque minuti

19 febbraio 2024 14:30

DS Aris Limassol: "Kokorin è cambiato, ora è un leader, spero rimanga molto da noi"

05 febbraio 2024 18:59

Parla Kokorin: "Fiorentina e tifosi avevano cambiato opinione su di me. Ero felice come non mai"

08 settembre 2023 19:47

All. Aris: “Kokorin è in forma e lo ha dimostrato anche alla Fiorentina. Contenti del suo ritorno”

07 settembre 2023 17:00

Sabiri e Kokorin erano le due scommesse di Pradè: la Fiorentina li saluta entrambi 

06 settembre 2023 09:06

Kokorin torna all'Aris Limassol, un altro esubero è stato piazzato dalla Fiorentina

05 settembre 2023 10:10

Nazione, Kokorin può ancora lasciare la Fiorentina: ipotesi Arabia, Turchia o ritorno a Cipro

04 settembre 2023 18:49

Corriere Fiorentino: “Kokorin resta a Firenze, se Italiano avrà spazio in lista sarà felice di tenerlo in considerazione”

02 settembre 2023 09:27

Nazione: “Jovic rifiuta l’Olympiakos, Stella Rossa e Fenerbahce sullo sfondo. Kokorin non ha offerta, resta volentieri” 

31 agosto 2023 09:41

Jovic e Kokorin fuori dalla lista UEFA della Fiorentina per la Conference. Amrabat e Pierozzi ci sono

21 agosto 2023 18:00

Corriere Fiorentino svela: “Kokorin per Italiano può restare, sarebbe una risorsa in più”

19 agosto 2023 09:04

Nazione, Jovic-Kokorin, Fiorentina a caccia di soluzioni per l’addio

19 agosto 2023 09:00

Repubblica, Jovic e Kokorin possono lasciare la Fiorentina: il serbo è da attenzionare maggiormente 

15 agosto 2023 08:29

Dalla Russia senza giri di parole su Kokorin: "Scarso per la Serie A, scioccato se rimanesse alla Fiorentina"

02 agosto 2023 18:31

L'Aris ci riproverà per Kokorin? Il tecnico: "Sappiamo quello che vuole la Fiorentina. C'è tempo"

26 luglio 2023 16:15

Kokorin riparte dal Frosinone? Il direttore Angelozzi spegne subito le voci mercato: "No grazie, non ne abbiamo bisogno"

20 luglio 2023 16:50

Ag. Kokorin: "Ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina. Siamo pronti a parlare del futuro"

19 luglio 2023 15:45

Sentite Mutu: "Conosco benissimo Kokorin, può ancora riprendersi alla Fiorentina"

17 luglio 2023 17:54

Formazione della Fiorentina contro la Primavera: Pierozzi in difesa, Kokorin e Munteanu titolari

15 luglio 2023 19:09

Ag. Kokorin: "Futuro? Solo Dio sa cosa gli riserverà. Ora è in ritiro con la Fiorentina"

13 luglio 2023 08:48

Repubblica, Kokorin, quale futuro? C’è l’Aris ma spunta un’offerta dall’Arabia Saudita 

03 luglio 2023 08:52

Kokorin vola negli Emirati Arabi? Dalla Russia: "Pronta l'offerta dello Shabab Al Ahli"

30 giugno 2023 16:20

Parla il massaggiatore di Kokorin: "Fiorentina sta chiamando l'Aris Limassol ma non sappiamo perchè"

25 giugno 2023 19:30

Ag. Kokorin: "Dopo le vacanze inizierà ad allenarsi con la Fiorentina. Poi discuterà il suo futuro col club"

25 giugno 2023 16:15

Repubblica: "L'Aris vuole Kokorin a titolo definitivo ma lui spera di restare alla Fiorentina"

19 giugno 2023 11:46

Ex agente Kokorin: "Non andrà via da Firenze, chi lo vuole un giocatore così?"

14 giugno 2023 20:44

Selyuk: "Kokorin? La Fiorentina sarà felice se se ne libererà. Ha vinto? Vincere a Cipro non basta"

14 giugno 2023 18:36

Nazione, Pierozzi e Munteanu si giocheranno le loro carte, si cerca la cessione per Kokorin

14 giugno 2023 10:00

Sentite dalla Russia: "Fossi in Kokorin riproverei la fortuna alla Fiorentina. Non avrei dubbi"

02 giugno 2023 15:30

Ag. Kokorin: "Adesso si riposerà. Poi tornerà alla Fiorentina e si allenerà con la squadra"

24 maggio 2023 18:00

Sentite Kokorin: "Voglio tornare alla Fiorentina, dipende da loro. Non ho ricevuto chiamate"

25 aprile 2023 18:17

Dalla Russia: "Trattativa in corso tra Fiorentina e Aris per Kokorin. I ciprioti vogliono il riscatto gratis"

31 marzo 2023 13:40

Sentite dalla Russia: "Kokorin il calciatore più forte della storia del paese. Da lui c'è molto da imparare"

31 marzo 2023 13:20

Dalla Russia: "Kokorin ha superato la grande crisi avuta alla Fiorentina. Può essere utile alla Nazionale"

10 marzo 2023 17:00

L'allenatore dell'Aris ha paura: "Temo che la Fiorentina si voglia riprendere Kokorin date le sue qualità"

14 febbraio 2023 14:42

Kokorin racconta il carcere: "Errore che non commetterò più. Si beveva e da li nascevano le cazzate"

26 gennaio 2023 14:37

Kokorin: "Ho voluto la Fiorentina a tutti i costi, è un grande club. Tornare in Italia? Certo, ma per giocare"

24 gennaio 2023 15:30

All. Limassol: "Stiamo trattando il passaggio a titolo definitivo di Kokorin con la Fiorentina"

23 gennaio 2023 19:54

Carrera: "Kokorin è il russo più forte che abbia mai visto, ha qualità folli"

15 gennaio 2023 19:35

Dalla Russia: Kokorin-Fiorentina si lavora alla rescissione: il russo vuole rimanere all'Aris Limassol

05 gennaio 2023 10:21

Dalla Russia, Kokorin lascia la Fiorentina, accordo con l'Aris Limassol per il trasferimento definitvo

04 gennaio 2023 12:23

Presidente Limassol: "Kokorin è un fenomeno, i tifosi vengono allo stadio per ammirarlo"

22 dicembre 2022 13:02

Dopo un grande inizio Kokorin è fermo da diverse settimane per infortunio. Messo KO da un trauma

20 dicembre 2022 12:39

Ex allenatore Kokorin sicuro: "Era fortissimo, non fosse stato arrestato sarebbe al Barcellona"

09 dicembre 2022 16:36

Kokorin critica: "La pizza e la pasta non sono buone a Firenze, facevo fatica a mangiarle"

06 dicembre 2022 12:53

Kokorin polemico: "Mi hanno tolto dalla chat della Fiorentina, ma non in quella del mangiare"

06 dicembre 2022 12:42

Vlahovic confessa: "Kokorin era più forte di me in allenamento, ma io sono giovane, posso crescere"

05 dicembre 2022 13:31

Kokorin ancora in rete, quinto gol in campionato per l'attaccante della Fiorentina a Cipro

29 novembre 2022 12:29

Amrabat su Kokorin: "È un gran calciatore, mi piace. Potrebbe fare di più, gli auguro il meglio"

24 novembre 2022 12:00

Una famosa pornattrice russa ha proposto a Kokorin 16 ore di sesso qualora segnasse 5 gol

12 novembre 2022 12:57

Kokorin incanta ancora a Cipro, questa volta segna un bellissimo gol di testa su corner

09 novembre 2022 13:15

Dalla Russia sicuri: "Kokorin non tornerà alla Fiorentina. Sta facendo bene perchè gioca a Cipro"

09 novembre 2022 12:17

Kokorin è rinato a Cipro: tre gol e tre assist. È il miglior giocatore di ottobre dell'Aris

05 novembre 2022 20:15

Kokorin si vanta: "Sono il russo che ha preso di più" La replica: "Ha guadagnato senza meritare"

27 ottobre 2022 12:45

Kavazashvili duro: "Kokorin ha buttato il suo grande talento, tornerà nella nazionale russa"

20 ottobre 2022 12:19

Kokorin vuole riconquistarsi la Fiorentina, convince ancora e va in gol nel derby cipriota

18 ottobre 2022 12:37

Sentite Kokorin: "Alla Fiorentina ero più forte di Vlahovic ma Italiano non mi faceva giocare"

17 ottobre 2022 19:59

Kokorin continua a stupire l'Aris Limassol, l'ex giocatore della Fiorentina è andato ancora in gol

10 ottobre 2022 12:52

Allenatore Limassol: "Dovreste vede la classe di Kokorin, sta bene e segnerà tantissimi gol"

26 settembre 2022 13:30

Dalla Russia esaltano Kokorin: "Carriera eccezionale. Grande professionista e calciatore di alta qualità"

20 settembre 2022 18:45

La promessa di Kokorin: "Cercherò di tornare ad alti livelli. Scelto l'Aris Limassol per giocare"

19 settembre 2022 14:49

Mancini aveva garantito per lui, adesso rincara la dose: "Kokorin resta un grande giocatore"

08 settembre 2022 12:09

Ct Russia: “Non chiudo le porte della Nazionale a Kokorin. Lasciatelo giocare e rimettere in forma”

06 settembre 2022 20:59

Ufficiale: Kokorin lascia la Fiorentina in prestito: la sua carriera continuerà all'Aris Limassol

31 agosto 2022 17:25

TMW, Kokorin ha detto sì al Limassol. Andrà al club cipriota in prestito: verrà inserito il riscatto?

31 agosto 2022 12:54

Finalmente la Fiorentina c'è riuscita, Kokorin si trasferisce all'Aris Limassol in prestito secco

30 agosto 2022 18:31

TMW, futuro di Kokorin in Cipro? C'è l'offerta dell'Aris Limassol. Il centravanti russo sta riflettendo

29 agosto 2022 19:10

Ag. Kokorin: "Non solo l'Aris, ci sono molte squadre su Sasha. Stiamo discutendo del futuro con la Fiorentina"

27 agosto 2022 13:57

Nazione, Kokorin resta alla Fiorentina: rescissione o addio si può solo a gennaio 

25 agosto 2022 09:03

Ex compagno Kokorin: "Sasha voleva tornare in Russia, ma non è possibile. Vorrebbe giocare con continuità"

16 agosto 2022 16:04

Dalla Russia: "È normale che Kokorin non voglia lasciare Firenze: è in una bella città con un bello stipendio"

09 agosto 2022 15:25

Dalla Russia: "La carriera di Kokorin non ha futuro. Finirà di giocare nel cortile di casa"

06 agosto 2022 19:13

Nazione scrive: "Kokorin vince sempre, anche se non gioca non rinuncerà ai soldi"

03 agosto 2022 08:31

Dalla Russia: "Kokorin uno dei migliori russi della storia del calcio. Ha dimostrato meno della metà del suo talento"

02 agosto 2022 17:52

Nazione, Kokorin non vuole rescindere con la Fiorentina. Prende idea lo svincolo a zero

31 luglio 2022 13:21

Nazione, Kokorin vuole restare alla Fiorentina, non è convinto della risoluzione contrattuale

29 luglio 2022 12:07

Nazione, Kokorin, Ranieri e Dragowski si allenano in Austria: non è previsto un loro inserimento in gruppo

29 luglio 2022 08:07

Kokorin: "Out dall'Austria perchè non sono in condizione. Risoluzione? Letto solo sulla stampa"

27 luglio 2022 18:26

Dalla Russia: la Fiorentina ha offerto 2 milioni di euro a Kokorin per la risoluzione del contratto

27 luglio 2022 15:43

Nazione, Kokorin resta fino a gennaio: niente scossoni o strappi ora

18 luglio 2022 07:34

Nazione, Kokorin non ha intenzione di lasciare la Fiorentina. Non sarà lui a liberare il posto per Dodò

15 luglio 2022 11:43

In Russia c'è chi crede ancora in Kokorin: "Sappiamo tutti che sa giocare a calcio, dovrà usare la testa"

14 luglio 2022 17:37

Dalla Russia: Kokorin ha il Covid-19, presto nuovo tampone, se negativo arriverà a Moena

13 luglio 2022 07:52

Nazione, per Kokorin nessuna soluzione, alla Fiorentina conviene tenerlo per il Decreto Crescita

08 luglio 2022 13:42

Dalla Russia, il Torpedo Mosca vuole Kokorin della Fiorentina ma non può permettersi lo stipendio

06 luglio 2022 14:09

Kanchelskis non ha dubbi: “Se fossi Kokorin vorrei una chance, ne ha bisogno”

02 luglio 2022 09:11

Dalla Russia sicuri: "Finita la carriera di Kokorin. È una grande delusione per il calcio russo"

20 giugno 2022 16:37

Ferrara: "Torreira era cattivo, ha sgonfiato le ruote a Italiano e rubato la merenda a Joe Barone"

18 giugno 2022 13:21

Nazione, monte ingaggi lordo della Fiorentina è di 76 milioni: Kokorin è il quinto più pagato

17 giugno 2022 10:16

Nazione, Kokorin, il contratto con la Fiorentina è lunghissimo. Il timore? Che arrivi a scadenza

05 giugno 2022 10:08

Ag. Kokorin a sorpresa: "Vuole restare alla Fiorentina il prossimo anno e prendersi il posto da titolare"

24 maggio 2022 12:20

La Nazione: "Kokorin in rovesciata o autogol di Chiellini, Fiorentina in Europa. Ma che goduria?"

21 maggio 2022 09:32

Dalla Russia, la Fiorentina deciderà se salutarsi con Kokorin dopo il prossimo ritiro estivo di Moena

03 maggio 2022 12:15

Repubblica, Cabral-Piatek-Kokorin: mister Italiano cala il tris di punte per conquistare l'Europa

15 aprile 2022 12:25

Archivio

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