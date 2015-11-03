Notizie Kokorin Fiorentina

Kokorin rinnova all'Aris Limassol fino al 2026: rivalutato e diventato punto fermo dei ciprioti
21 maggio 2025 23:00
Ricordate Kokorin? Dalla Russia: "Più di 1500 multe ricevute dal 2011 a oggi. Deve pagare 1,6 milioni di rubli"
03 aprile 2025 15:00
Kokorin ha nostalgia di Firenze e torna in città, ma non è più un calciatore della Fiorentina
15 luglio 2024 13:33
Kokorin al passo d'addio: è un giocatore dell'Aris Limassol ufficialmente
10 maggio 2024 12:15
Il racconto: "Kokorin arrivò a Firenze e chiese di licenziarmi, mi pagò l'albergo di lusso per mesi"
23 aprile 2024 18:20
All. Aris: "Non è stato facile per Kokorin sentirsi dire dalla Fiorentina che non lo voleva"
21 febbraio 2024 14:15
È sempre più Kokorin show a Cipro: 14 secondi per il primo gol, doppietta in cinque minuti
19 febbraio 2024 14:30
DS Aris Limassol: "Kokorin è cambiato, ora è un leader, spero rimanga molto da noi"
05 febbraio 2024 18:59
Parla Kokorin: "Fiorentina e tifosi avevano cambiato opinione su di me. Ero felice come non mai"
08 settembre 2023 19:47
All. Aris: “Kokorin è in forma e lo ha dimostrato anche alla Fiorentina. Contenti del suo ritorno”
07 settembre 2023 17:00
Sabiri e Kokorin erano le due scommesse di Pradè: la Fiorentina li saluta entrambi
06 settembre 2023 09:06
Kokorin torna all'Aris Limassol, un altro esubero è stato piazzato dalla Fiorentina
05 settembre 2023 10:10
Nazione, Kokorin può ancora lasciare la Fiorentina: ipotesi Arabia, Turchia o ritorno a Cipro
04 settembre 2023 18:49
Corriere Fiorentino: “Kokorin resta a Firenze, se Italiano avrà spazio in lista sarà felice di tenerlo in considerazione”
02 settembre 2023 09:27
Nazione: “Jovic rifiuta l’Olympiakos, Stella Rossa e Fenerbahce sullo sfondo. Kokorin non ha offerta, resta volentieri”
31 agosto 2023 09:41
Jovic e Kokorin fuori dalla lista UEFA della Fiorentina per la Conference. Amrabat e Pierozzi ci sono
21 agosto 2023 18:00
Corriere Fiorentino svela: “Kokorin per Italiano può restare, sarebbe una risorsa in più”
19 agosto 2023 09:04
Nazione, Jovic-Kokorin, Fiorentina a caccia di soluzioni per l’addio
19 agosto 2023 09:00
Repubblica, Jovic e Kokorin possono lasciare la Fiorentina: il serbo è da attenzionare maggiormente
15 agosto 2023 08:29
Dalla Russia senza giri di parole su Kokorin: "Scarso per la Serie A, scioccato se rimanesse alla Fiorentina"
02 agosto 2023 18:31
L'Aris ci riproverà per Kokorin? Il tecnico: "Sappiamo quello che vuole la Fiorentina. C'è tempo"
26 luglio 2023 16:15
Kokorin riparte dal Frosinone? Il direttore Angelozzi spegne subito le voci mercato: "No grazie, non ne abbiamo bisogno"
20 luglio 2023 16:50
Ag. Kokorin: "Ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina. Siamo pronti a parlare del futuro"
19 luglio 2023 15:45
Sentite Mutu: "Conosco benissimo Kokorin, può ancora riprendersi alla Fiorentina"
17 luglio 2023 17:54
Formazione della Fiorentina contro la Primavera: Pierozzi in difesa, Kokorin e Munteanu titolari
15 luglio 2023 19:09
Ag. Kokorin: "Futuro? Solo Dio sa cosa gli riserverà. Ora è in ritiro con la Fiorentina"
13 luglio 2023 08:48
Repubblica, Kokorin, quale futuro? C’è l’Aris ma spunta un’offerta dall’Arabia Saudita
03 luglio 2023 08:52
Kokorin vola negli Emirati Arabi? Dalla Russia: "Pronta l'offerta dello Shabab Al Ahli"
30 giugno 2023 16:20
Parla il massaggiatore di Kokorin: "Fiorentina sta chiamando l'Aris Limassol ma non sappiamo perchè"
25 giugno 2023 19:30
Ag. Kokorin: "Dopo le vacanze inizierà ad allenarsi con la Fiorentina. Poi discuterà il suo futuro col club"
25 giugno 2023 16:15
Repubblica: "L'Aris vuole Kokorin a titolo definitivo ma lui spera di restare alla Fiorentina"
19 giugno 2023 11:46
Ex agente Kokorin: "Non andrà via da Firenze, chi lo vuole un giocatore così?"
14 giugno 2023 20:44
Selyuk: "Kokorin? La Fiorentina sarà felice se se ne libererà. Ha vinto? Vincere a Cipro non basta"
14 giugno 2023 18:36
Nazione, Pierozzi e Munteanu si giocheranno le loro carte, si cerca la cessione per Kokorin
14 giugno 2023 10:00
Sentite dalla Russia: "Fossi in Kokorin riproverei la fortuna alla Fiorentina. Non avrei dubbi"
02 giugno 2023 15:30
Ag. Kokorin: "Adesso si riposerà. Poi tornerà alla Fiorentina e si allenerà con la squadra"
24 maggio 2023 18:00
Sentite Kokorin: "Voglio tornare alla Fiorentina, dipende da loro. Non ho ricevuto chiamate"
25 aprile 2023 18:17
Dalla Russia: "Trattativa in corso tra Fiorentina e Aris per Kokorin. I ciprioti vogliono il riscatto gratis"
31 marzo 2023 13:40
Sentite dalla Russia: "Kokorin il calciatore più forte della storia del paese. Da lui c'è molto da imparare"
31 marzo 2023 13:20
Dalla Russia: "Kokorin ha superato la grande crisi avuta alla Fiorentina. Può essere utile alla Nazionale"
10 marzo 2023 17:00
L'allenatore dell'Aris ha paura: "Temo che la Fiorentina si voglia riprendere Kokorin date le sue qualità"
14 febbraio 2023 14:42
Kokorin racconta il carcere: "Errore che non commetterò più. Si beveva e da li nascevano le cazzate"
26 gennaio 2023 14:37
Kokorin: "Ho voluto la Fiorentina a tutti i costi, è un grande club. Tornare in Italia? Certo, ma per giocare"
24 gennaio 2023 15:30
All. Limassol: "Stiamo trattando il passaggio a titolo definitivo di Kokorin con la Fiorentina"
23 gennaio 2023 19:54
Carrera: "Kokorin è il russo più forte che abbia mai visto, ha qualità folli"
15 gennaio 2023 19:35
Dalla Russia: Kokorin-Fiorentina si lavora alla rescissione: il russo vuole rimanere all'Aris Limassol
05 gennaio 2023 10:21
Dalla Russia, Kokorin lascia la Fiorentina, accordo con l'Aris Limassol per il trasferimento definitvo
04 gennaio 2023 12:23
Presidente Limassol: "Kokorin è un fenomeno, i tifosi vengono allo stadio per ammirarlo"
22 dicembre 2022 13:02
Dopo un grande inizio Kokorin è fermo da diverse settimane per infortunio. Messo KO da un trauma
20 dicembre 2022 12:39
Ex allenatore Kokorin sicuro: "Era fortissimo, non fosse stato arrestato sarebbe al Barcellona"
09 dicembre 2022 16:36
Kokorin critica: "La pizza e la pasta non sono buone a Firenze, facevo fatica a mangiarle"
06 dicembre 2022 12:53
Kokorin polemico: "Mi hanno tolto dalla chat della Fiorentina, ma non in quella del mangiare"
06 dicembre 2022 12:42
Vlahovic confessa: "Kokorin era più forte di me in allenamento, ma io sono giovane, posso crescere"
05 dicembre 2022 13:31
Kokorin ancora in rete, quinto gol in campionato per l'attaccante della Fiorentina a Cipro
29 novembre 2022 12:29
Amrabat su Kokorin: "È un gran calciatore, mi piace. Potrebbe fare di più, gli auguro il meglio"
24 novembre 2022 12:00
Una famosa pornattrice russa ha proposto a Kokorin 16 ore di sesso qualora segnasse 5 gol
12 novembre 2022 12:57
Kokorin incanta ancora a Cipro, questa volta segna un bellissimo gol di testa su corner
09 novembre 2022 13:15
Dalla Russia sicuri: "Kokorin non tornerà alla Fiorentina. Sta facendo bene perchè gioca a Cipro"
09 novembre 2022 12:17
Kokorin è rinato a Cipro: tre gol e tre assist. È il miglior giocatore di ottobre dell'Aris
05 novembre 2022 20:15
Kokorin si vanta: "Sono il russo che ha preso di più" La replica: "Ha guadagnato senza meritare"
27 ottobre 2022 12:45
Kavazashvili duro: "Kokorin ha buttato il suo grande talento, tornerà nella nazionale russa"
20 ottobre 2022 12:19
Kokorin vuole riconquistarsi la Fiorentina, convince ancora e va in gol nel derby cipriota
18 ottobre 2022 12:37
Sentite Kokorin: "Alla Fiorentina ero più forte di Vlahovic ma Italiano non mi faceva giocare"
17 ottobre 2022 19:59
Kokorin continua a stupire l'Aris Limassol, l'ex giocatore della Fiorentina è andato ancora in gol
10 ottobre 2022 12:52
Allenatore Limassol: "Dovreste vede la classe di Kokorin, sta bene e segnerà tantissimi gol"
26 settembre 2022 13:30
Dalla Russia esaltano Kokorin: "Carriera eccezionale. Grande professionista e calciatore di alta qualità"
20 settembre 2022 18:45
La promessa di Kokorin: "Cercherò di tornare ad alti livelli. Scelto l'Aris Limassol per giocare"
19 settembre 2022 14:49
Mancini aveva garantito per lui, adesso rincara la dose: "Kokorin resta un grande giocatore"
08 settembre 2022 12:09
Ct Russia: “Non chiudo le porte della Nazionale a Kokorin. Lasciatelo giocare e rimettere in forma”
06 settembre 2022 20:59
Ufficiale: Kokorin lascia la Fiorentina in prestito: la sua carriera continuerà all'Aris Limassol
31 agosto 2022 17:25
TMW, Kokorin ha detto sì al Limassol. Andrà al club cipriota in prestito: verrà inserito il riscatto?
31 agosto 2022 12:54
Finalmente la Fiorentina c'è riuscita, Kokorin si trasferisce all'Aris Limassol in prestito secco
30 agosto 2022 18:31
TMW, futuro di Kokorin in Cipro? C'è l'offerta dell'Aris Limassol. Il centravanti russo sta riflettendo
29 agosto 2022 19:10
Ag. Kokorin: "Non solo l'Aris, ci sono molte squadre su Sasha. Stiamo discutendo del futuro con la Fiorentina"
27 agosto 2022 13:57
Nazione, Kokorin resta alla Fiorentina: rescissione o addio si può solo a gennaio
25 agosto 2022 09:03
Ex compagno Kokorin: "Sasha voleva tornare in Russia, ma non è possibile. Vorrebbe giocare con continuità"
16 agosto 2022 16:04
Dalla Russia: "È normale che Kokorin non voglia lasciare Firenze: è in una bella città con un bello stipendio"
09 agosto 2022 15:25
Dalla Russia: "La carriera di Kokorin non ha futuro. Finirà di giocare nel cortile di casa"
06 agosto 2022 19:13
Nazione scrive: "Kokorin vince sempre, anche se non gioca non rinuncerà ai soldi"
03 agosto 2022 08:31
Dalla Russia: "Kokorin uno dei migliori russi della storia del calcio. Ha dimostrato meno della metà del suo talento"
02 agosto 2022 17:52
Nazione, Kokorin non vuole rescindere con la Fiorentina. Prende idea lo svincolo a zero
31 luglio 2022 13:21
Nazione, Kokorin vuole restare alla Fiorentina, non è convinto della risoluzione contrattuale
29 luglio 2022 12:07
Nazione, Kokorin, Ranieri e Dragowski si allenano in Austria: non è previsto un loro inserimento in gruppo
29 luglio 2022 08:07
Kokorin: "Out dall'Austria perchè non sono in condizione. Risoluzione? Letto solo sulla stampa"
27 luglio 2022 18:26
Dalla Russia: la Fiorentina ha offerto 2 milioni di euro a Kokorin per la risoluzione del contratto
27 luglio 2022 15:43
Nazione, Kokorin resta fino a gennaio: niente scossoni o strappi ora
18 luglio 2022 07:34
Nazione, Kokorin non ha intenzione di lasciare la Fiorentina. Non sarà lui a liberare il posto per Dodò
15 luglio 2022 11:43
In Russia c'è chi crede ancora in Kokorin: "Sappiamo tutti che sa giocare a calcio, dovrà usare la testa"
14 luglio 2022 17:37
Dalla Russia: Kokorin ha il Covid-19, presto nuovo tampone, se negativo arriverà a Moena
13 luglio 2022 07:52
Nazione, per Kokorin nessuna soluzione, alla Fiorentina conviene tenerlo per il Decreto Crescita
08 luglio 2022 13:42
Dalla Russia, il Torpedo Mosca vuole Kokorin della Fiorentina ma non può permettersi lo stipendio
06 luglio 2022 14:09
Kanchelskis non ha dubbi: “Se fossi Kokorin vorrei una chance, ne ha bisogno”
02 luglio 2022 09:11
Dalla Russia sicuri: "Finita la carriera di Kokorin. È una grande delusione per il calcio russo"
20 giugno 2022 16:37
Ferrara: "Torreira era cattivo, ha sgonfiato le ruote a Italiano e rubato la merenda a Joe Barone"
18 giugno 2022 13:21
Nazione, monte ingaggi lordo della Fiorentina è di 76 milioni: Kokorin è il quinto più pagato
17 giugno 2022 10:16
Nazione, Kokorin, il contratto con la Fiorentina è lunghissimo. Il timore? Che arrivi a scadenza
05 giugno 2022 10:08
Ag. Kokorin a sorpresa: "Vuole restare alla Fiorentina il prossimo anno e prendersi il posto da titolare"
24 maggio 2022 12:20
La Nazione: "Kokorin in rovesciata o autogol di Chiellini, Fiorentina in Europa. Ma che goduria?"
21 maggio 2022 09:32
Dalla Russia, la Fiorentina deciderà se salutarsi con Kokorin dopo il prossimo ritiro estivo di Moena
03 maggio 2022 12:15
Repubblica, Cabral-Piatek-Kokorin: mister Italiano cala il tris di punte per conquistare l'Europa
15 aprile 2022 12:25
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