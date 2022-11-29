Kokorin ancora in rete, quinto gol in campionato per l'attaccante della Fiorentina a Cipro

Il giocatore in prestito dalla Fiorentina Kokorin ha segnato nuovamente e sta trovando una grande continuità a Cipro

Nonostante il mondiale il campionato a Cipro continua, e Kokorin è sceso in campo con il suo Aris Limassol nello scontro diretto con la capolista Pafos. Il viola è andato ancora in gol su rigore segnando il suo quinto gol in campionato, ma la gara è finita 2-2, con l'Apollon che ne ha approfittato e ha scavalcato i cugini dell'Aris al secondo posto.

GALLIANI RACCONTA DI QUANDO ANDAVA A VEDERE LA FIORENTINA ALLO STADIO

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