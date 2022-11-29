Galliani rivela: "Andavo sempre a vedere la Fiorentina, stadio sempre pieno era uno spettacolo"

Galliani ha rivelato dei retroscena sulla sua Viareggio legati anche alla Fiorentina che andava sempre a giocarci

Il dirigente del Monza Adriano Galliani si è raccontato a Viareggio Sport. Queste le sue parole: "Vengo a Viareggio e in Versilia dal 1955. È un pezzo della mia vita. Negli anni ‘80 andavo a vedere le amichevoli estive della Fiorentina. C’era sempre pienissimo. Uno spettacolo continuo"

DA TORINO METTONO IN DUBBIO LA STORIA TRA VLAHOVIC E LA JUVE

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