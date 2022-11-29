Da Torino, la storia tra Vlahovic e la Juve potrebbe già finire, Rstic a lavoro per trovargli squadra

Vlahovic potrebbe a sorpresa lasciare già la Juventus dopo le ultime notizie sulle vicende giudiziarie dei bianconeri

Il Corriere dello Sport parla della situazione legata all'ex viola Vlahovic e dei malumori legati al serbo. La pubalgia sta impedendo all'attaccante di scendere in campo al Mondiale. Dopo il terremoto di ieri sera, nonostante per i bianconeri sia incedibile, ha portato il suo agente Darko Ristic a ricevere delle chiamate e a cercargli una nuova sistemazione in caso le vicende giudiziarie siano molto gravi

LA FIORENTINA CONTINUA A SEGUIRE SABIRI

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